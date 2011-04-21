-KILIÇDAROĞLU CHP'NİN OY ORANINI AÇIKLADI İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özgürlükleri Türkiye'ye getiren parti olmak istediklerini belirterek, ''Baskılardan arınmış bir medya, üniversiteler, baskılardan arınmış, telefonları dinlenmeyen yurttaşlar... Bütün bunları yeniden getirmek istiyoruz. Bu aşama için özellikle tek başına iktidar olmak ve tek başına Türkiye'yi yönetmek istiyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu, NTV'deki ''Canlı Ana Haber'' programında Can Dündar'ın sorularını yanıtladı. Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan ressam Bedri Baykam'ı hastanede ziyaret ettiği hatırlatılan Kılıçdaroğlu, Baykam'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Dündar'ın, ''Pek adi bir suça benzemiyor, fikirlerinden dolayı hedef olduğu söyleniyor'' sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, ''Fikirlerinden dolayı. Yani önceden tasarlanmış olduğu söyleniyor'' dedi. Kılıçdaroğlu, Dündar'ın, ''11 ayda 2 kurultay yaptınız, 3 yönetim kurulu değiştirdiniz, bir referandum geçirdiniz, parti yönetimini tamamen değiştirdiniz, nefes almadan seçime gidiyorsunuz'' sözlerine, ''Rahat bir nefes almak için...'' yanıtını verdi. ''Yeni bir CHP vaat etmiştiniz, şu andaki CHP, o kafanızdaki CHP mi?'' sorusuna da Kılıçdaroğlu, ''Tam değil. Daha bizim iç tüzüğümüzde arzu ettiğimiz, parti içinde demokrasiyi sağlayan, lider sultasına son veren bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Bu tüzük kurultayıyla ilgili çalışmalar seçimlerden sonra başlayacak'' karşılığını verdi. -''SİYASİ PARTİLER YASASI DEĞİŞMESE DAHİ...''- Dündar'ın, ''Sadece tüzük değişikliği yetmiyor herhalde, siyasi partiler yasasının da değişmesi lazım'' şeklindeki sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, ''Siyasi partiler yasası değişmese dahi biz en azından kendi içimizde demokrasiyi sağlamakta kararlıyız'' dedi. Kılıçdaroğlu, partinin anketlerdeki oy oranıyla ilgili soruya karşılık da ''Şu anda iyiyiz. Yukarıya doğru giden bir ivmemiz var, bu bizi mutlu ediyor'' dedi. Şu anda oy oranlarının yüzde 30'un üzerinde olduğunu tahmin ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, ''Oy oranında bir çıtanız var mı? sorusuna da ''Vallahi samimi söyleyeyim, bütün hedefimiz tek başına iktidar olmak. Bu hedefi kendimiz için değil, ülke için istiyoruz. Bu ülkede demokrasiye, özgürlüklere ihtiyacımız var. Bu ülkenin yeniden kurulmasına ihtiyacı var'' yanıtını verdi. -''ŞİMDİ DÖRDÜNCÜ AŞAMAYA GELDİK''- CHP'nin, Cumhuriyeti kuran, çok partili rejime geçişi sağlayan, sosyal demokrasiyi bu ülkeyi getirip Türkiye'de demokrasinin kökleşmesine katkı veren bir parti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Şimdi dördüncü aşamaya geldik, özgürlükleri Türkiye'ye getiren parti olmak istiyoruz. Baskılardan arınmış bir medya, üniversiteler, baskılardan arınmış, telefonları dinlenmeyen yurttaşlar... Bütün bunları yeniden getirmek istiyoruz. Bu dördüncü aşama için özellikle tek başına iktidar olmak ve tek başına Türkiye'yi yönetmek istiyoruz'' dedi. ''Bu dediğiniz olmazsa, bugünkü tablo devam ederse o zaman kaygılı mısınız ülke açısından?'' sorusuna da Kılıçdaroğlu, ''Elbette kaygı duyarız. Bu kaygı sadece bizim duyduğumuz bir kaygı değil'' yanıtını verdi. Bugün ekonomi programlarını açıkladıklarını, bunların devam edeceğini, sırada tarım, enerji, eğitim programları, çocuklara ve KOBİ'lere yönelik programları olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, bunların bir kısmını süre kısa olduğu için mitingleri öncesinde basın toplantılarıyla açıklayacaklarını söyledi. Can Dündar'ın, ''İş çevreleri CHP'ye hep mesafelidir. Bu sefer farklı bir hava seziyor musunuz?'' sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, ''Kesinlikle seziyorum'' dedi. TÜSİAD'ın toplantısında, gelen tüm sorulara cevap vermek için zaman ayırdığını, çünkü iş çevrelerinin artık yeni CHP'yi tanımaları gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sanayicileri ekonominin kamu görevlileri olarak gördüğünü, çünkü çalıştıklarını, ürettiklerini, siyasete düşenin ise onların önündeki tüm engelleri kaldırmak, sağlıklı teşvikler getirmek olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Yani eskiden CHP iş çevreleri tarafından farklı algılanmış olabilir, ama yeni CHP'nin dost bir CHP olduğunu unutmasınlar'' dedi.