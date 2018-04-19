Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın, "Kılıçdaroğlu er meydanından kaçma hesabında" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'nin adayını ben değil, parti organlarımız belirler" yanıntı verdi.

Kılıçdaroğlu, ittifak görüşmelerine ilişkin olarak da "Diğer parti liderleriyle görüşüp ittifak konusunda bir karar alacağız" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Erken seçim kararı alındı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, haziran ayının güzel bir ay olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, haziranın aydınlık bir ay olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Karanlığın az ama aydınlığın en fazla olduğu ay, haziran ayı. Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Haziran aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır. Hepimize iyi haziranlar diliyorum. Bunu da ifade edeyim. Haziranın bir başka özelliği; haziran, iyilerin galip geldiği ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz haziranı böyle görüyoruz. Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz; bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye huzuru, bu ülkeye kardeşliği, bu ülkeye barışı getirmek için.Haziran'da söz veriyorum bu ülkeye huzur gelecek, huzur içinde oturacağız"

Ülkenin gerilimden acılar çektiğini herkesin bildiğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Herkes evinde televizyon izlemekten bile neredeyse korkuyor ama haziranda söz veriyorum; bu ülkeye huzur gelecek, barış gelecek, ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak ve hepimiz huzur içinde evimizde oturacağız. Demokrasiyi getireceğiz, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız.

Benim adaylığıma gelince, partimizin bir özelliği var; Cumhurbaşkanı adaylarını ben değil parti meclisimiz, yetkili organlarımız belirler. Dolayısıyla biz önümüzdeki günlerde parti meclisimizi toplayacağız, adayımızı böylece belirlemiş olacağız."

"Parti liderleriyle görüşeceğiz"

"Hepinize iyi haziranlar diliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, soru üzerine diğer parti liderleriyle de görüşeceklerini ve bu çerçevede bir karar alacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kim demokrasiden yanaysa, kim tek adam rejimine karşıysa, kim Türkiye'de demokrasi olsun, huzur olsun, insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsin diyorlarsa herkesi haziran ayında bekliyoruz." dedi.