CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP\'nin 95\'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir\'i ziyaret etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ve çok sayıda partili ile birlikte Aslanlı Yol\'dan yürüyerek Atatürk\'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler dışarı çıkarak toplu fotoğraf çektirdi. Kılçdaroğlu, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi\'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri\'ni imzaladı.

Deftere yazdıklarını okuyan Kılıçdaroğlu, şu ifadelede yer verdi:

\"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım; Türkiye Cumhuriyeti\'ni kuran, milletimize hürriyet ve hakimiyet temin eden devrimci bir ruhun partisi olarak tanımladığımız Cumhuriyet Halk Partisi\'nin kuruluşunun 95\'inci yıldönümünde huzurunuzdayız. Partimiz, ilk kurultayı olarak kabul ettiğimiz 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi\'nden ve 9 Eylül 1923\'de Halk Fırkasıyla kuruluşundan günümüze, eksiksiz bir vatanseverliğin kalesi olmuştur. Bu vatanseverlik, tüm mazlum milletleri kucaklayan, yönü çağdaş uygarlığa dönük mücadelemizden ilham almaktadır.Bu bağlamda, ilke ve devrimlerinizle biçimlendirdiğiniz Türkiye Cumhuriyetimiz, herkes için adalet ülküsüne bağlı, demokrasiyle taçlandırılmış bir Cumhuriyet hedefi ile yeni bir mücadeleye atılmak zorundadır. Türkiye\'nin yürüyeceği yol ise hiç tartışmasız sizin yolunuzdur. CHP\'nin tüm kadroları, ilke ve devrimlerinizin kuşatıcılığında ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıları aşacak azim ve kararlılığa sahiptir. Bu duygu ve düşünceler ile size, silah arkadaşlarınıza ve tüm Cumhuriyet Halk Partililere kuruluşumuzun yıldönümünde şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun\"

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Anıtkabir\'deki İsmet İnönü\'nün mezarını ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

-Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin Aslanlı Yol\'dan yürüyüşü

-Mozoleye çelenk bırakılması

-Kılıçdaroğlu\'nun Anıtbakir Özel Defteri imzalaması

-Kılıçdaoğlu\'nun deftere yazdıklarını okuması

-İsmet İnönü mezarı ziyaret

-Detaylar

Haber-Kamera:Özkan ARSLAN-Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA)