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Politika

CHP 90. kuruluş yıldönümünde Anıtkabir'de

CHP'nin 90. kuruluş yıldönümünde Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti

09 Eylül 2013 21:11

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 90. kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret ederek Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün mozolelerine çelenk bırakarak Anıtkabir özel defterini imzaladı. Kılıçdaroğlu, "Özgürlüğün ve bağımsızlığın, bir karakter olarak ortaya çıktığı kuruluşumuzda aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başlayan törende Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:

"Sevgili Genel Başkanımız, aziz Atatürk, büyük eseriniz CHP'nin 90. kuruluş yıl dönümünde manevi huzurunuzdayız. Her zaman olduğu gibi hedef gösterdiğin çağdaş uygarlık yolunda azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Özgürlüğün ve bağımsızlığın bir karakter olarak ortaya çıktığı kuruluşumuzda aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Ruhun şad olsun."

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra ikinci Genel Başkan İsmet İnönü'nün anıt mezarına çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.

 

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