-KILIÇDAROĞLU CHP'NİN 2B PROJESİNİ AÇIKLADI İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''2B alanlarında, çevre ve orman kaygısını gözeten, devlet ile vatandaşlar arasındaki sorunları tümüyle sona erdirecek, bu çerçevede yapılaşmış alanlar ile tarımsal alanlardaki mülkiyet sorununu çözecek, orman köylülerini destekleyecek bir proje uygulayacağız. Projemiz, devlet ile vatandaşlar arasındaki temel uyuşmazlık alanlarında barışı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle projemize '2B Barış Projesi' adını verdik'' dedi. Sultanbeyli'de bir düğün salonunda basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, partisinin 2B Barış Projesi'ni açıkladı. 2B sorununun, milyonlarca yurttaşın sorunu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ana kadar devam eden bu sorunun çözümü için CHP'nin bir proje geliştirdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, 2B arazisi denilen orman niteliğini kaybetmiş yerlerdeki yerleşimler, tarım köylüsünün durumu, orman köylüsünün durumunun bütün ayrıntılarıyla projede değerlendirildiğine dikkati çekerek, mülkiyeti tartışmalı bu arazilerin sadece konut arazisi değil, üzerinde tarla, bağ, bahçe, zeytinliği olan arazilerin de bulunduğunu anlattı. Sadece orman köylerinde 7 milyon yurttaşın bu sorunla karşı karşıya olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, 9 yıldır çözülmeyen bu sorunun çözümü için hazırladıkları projeyi, 2B sorununu en yoğun yaşayan Sultanbeyli'de açıklamayı uygun gördüklerini bildirdi. -''DEVLETLE YURTTAŞ BARIŞACAK''- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Buna biz, 2B Barış Projesi diyoruz. Yani devletle yurttaş barışacak, orman köylüsüyle barışacak. Köylü yurttaşımızın yıllardan beri kullandığı 2B arazisiyle ilgili devletle arasındaki uyuşmazlık çözülecek ve biz barışı sağlayacağız. Hem mülkiyet sorununu çözeceğiz, orman köylüsünü destekleyeceğiz, çevre duyarlılığımızı da koruyacağız. 2B arazisinde binası olanlara, tarımsal faaliyetlerde bulunanlara ve orman köylülerine kullandıkları arazinin tapusunu vereceğiz. Bedelli mi, bedelsiz mi bu da tartışma konusu? Konut yapılarında emlak vergisi değeri üzerinden, aynı büyükşehir veya belediye sınırları içinde başka bir konutu varsa rayiç bedel üzerinden devredilecek. Esnafın işyeri olarak kullandığı binalar da emlak vergisi değeri üzerinden, diğerleri de rayiç bedel üzerinden devredilecektir. Tarım hayvancılık amaçlı olarak kullanılan arazilerde tarım hayvancılık faaliyetinde bulunanlara emlak vergisi değeri üzerinden, orman köylülerinin yerleşim veya tarım hayvancılık amaçlı kullandıkları araziler aynı amaçlı kullanmaları koşuluyla kullanıcılarına bedelsiz olarak teslim edilecektir. Üzerinde yapı bulunmayan tarımsal amaçlı kullanılmayan araziler de ağaçlandırılarak ormanlaştırılacaktır.'' -GELİRLERİN YÜZDE 40'I ORMAN ISLAHINDA- Kemal Kılıçdaroğlu, bu satıştan elde edilecek gelirin yüzde 40'ının, orman alanlarının ıslahı ve ihyası, yani orman alanlarının oluşturulmasıyla ilgili, yüzde 30'unun orman köylülerinin kalkınması ve Türkiye'de hayvancılığın ve yeni kurulacak olan hayvancılık ve et ürünleri kurumunun desteklenmesi için kullanılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, geri kalan yüzde 30'luk kısmının devlet üniversitelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesinde kullanılacağını vurguladı. Böylece yıllardır kapanmayan bir sorunun CHP'nin bu projesiyle kapanmış olacağını belirten Kılıçdaroğlu, Barış Projesi'nin, yoksul orman köylüsüne, bu alanların kullanıcılarına hem barış ve huzur getireceğini hem de üretimi artırarak istihdamı sağlayacağını, aynı zamanda yeni orman alanlarıyla çevreye ve doğaya hizmet vereceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''CHP olarak 2B alanlarında çevre ve orman kaygısını gözeten, devlet ile vatandaşlar arasındaki sorunları tümüyle sona erdirecek, bu çerçevede yapılaşmış alanlar ile tarımsal alanlardaki mülkiyet sorununu çözecek, orman köylülerini destekleyecek bir proje uygulayacağız. Projemiz, devlet ile vatandaşlar arasındaki temel uyuşmazlık alanlarında barışı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle projemize 2B Barış Projesi adını verdik'' diye konuştu. -SORULAR- Konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, ''CHP böyle bir önemli bir projeyi açıklarken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Çılgın Projeyi' açıklaması bekleniyor. İki projeyi kıyaslar mısınız'' şeklindeki soru üzerine şöyle konuştu: ''Bizim görevimiz, hedefimiz, amacımız, çılgın projeler peşinde koşmak değil. Biz vatandaşın yıllardır çözülmeyen sorunlarını çözmek istiyoruz. 2B çözülmedi. 1980'lerden bu yana çözülmedi. Biz çözüyoruz Barış Projesi ile... Yoksulluk çözülmedi, biz çözüyoruz Aile Sigortası projesi ile... Taşeron işçilerin durumu çözülmedi, biz çözüyoruz taşeron işçi projesi ile... Gençlerin askerlik sorunu çözülmedi, biz çözüyoruz Askerlik Projesi ile... Bizim projelerimiz, yıllardır sürüncemede kalan sorunları çözmeye yöneliktir.'' Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, ''Ordu'daki görüntülerde AKP milletvekilinin rüşvet aldığı iddia ediliyor. Milletvekili de hayır için aldığını söylüyor. Bu konuyu da değerlendirir misiniz'' sorusu üzerine de ''Daha önce AKP, yolsuzluklarla mücadele için iktidar olacağını söylemişti ama artık kendisi yolsuzlukların bir parçasıdır. Bu konuda Sayın Başbakan'ın hiç konuşmaması... Efendim bu paralar hayır için paralarmış. Hayır için alınan paralar ne zamandan beri kapalı kapılar ardında alınmaya başladı. Bizim bir kararlılığımız var; kul hakkı yiyenleri affetmeyeceğiz. Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşlar, kardeşlerim bunu unutmasınlar'' dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''2B Projesi, AK Parti projesi. Bu projeye en baştan beri karşı çıkan parti de CHP'ydi. Üstelik komisyonlardan geçip Meclise geldiğinde 'Ormanlar talan edilecek şeklinde karşı çıkıyordunuz. Hatta bunu seçim rüşveti olarak değerlendiriyordunuz. Bu proje de bire bir AK Parti projesi.. Ne değişti de 2B, seçim rüşveti ve orman talanı olmaktan çıktı'' sorusu üzerine, ''Çok güzel bir soru? Böyle bir soruyu bekliyorduk. Bizim proje ile AK Parti projesi arasında ne fark var? Bunları sizin bilginize, özellikle de Kanal 7'nin bilgisine sunmak için Akif Hamza Çebi anlatacak'' dedi. Kılıçdaroğlu, kendi projelerinin diğer projelerden neden farklı olduğunu herkesin çok iyi dinlemesini istediğini vurguladı. Burada sözü alan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamza Çebi de AK Parti'nin bugüne kadar TBMM'ye bu konuda bir tasarı getirmediğini ifade ederek, ancak bu konuda basına yansıyan bilgilere dayanarak iki proje arasında değerlendirme yapabildiğini söyledi. Birincisinin; 2B üzerindeki yapıyı konut olarak kullananlarla işyeri olarak kullananlara emlak vergisi değeri üzerinden, diğerlerinin ise rayiç bedel üzerinden satışını öngördüklerini belirten Çebi, birinci farkın burada olduğunu, sosyal devlet anlayışının gereği olarak kişilerin satın alma gücünü dikkate almadan ortaya konulan projenin proje olamayacağını ifade etti. Akif Hamza Çebi, ikincisinin; 2B arazisi üzerinde tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunanlara rayiç bedel değil, emlak vergisi değeri üzerinden satış öngördüklerini ifade ederek, bu şekilde amaçlarının tarım ve hayvancılığı teşvik etmek olduğunu söyledi. Üçüncüsünün; orman köylülerinden hiçbir şekilde bedel alınmasını öngörmediklerini, bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu anlatan Çebi, dördüncüsünün de devletin daha önce 2B arazisini 2B olduğunu bilmeden sattığı daha sonra da geri aldığı vatandaşa o arazinin bedelsiz olarak iadesini öngördüklerini bildirdi. Çebi, dededen kalan ve 2B olduğu anlaşılan arazilerin de küçük bir bedel, emlak vergi değerinin yarısı üzerinden bir bedeli öngördüklerini dile getirerek, satıştan elde gelirin, yüzde 40'ının, yeni ormanların oluşturulması ve ormanların ıslahı, yüzde 30'unun, orman köylüleri için, yüzde 30'unun devlet üniversitelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi için harcanacağını anımsattı. Akif Hamza Çebi, ''CHP'nin projesi ile diğer 2B söylemleri arasında tam 6 temel fark var'' dedi. -''İŞBİRLİĞİ YOK, HEDEFİMİZ TEK BAŞINA İKTİDAR''- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''AKP'nin bir milletvekilinin bir tespiti oldu; CHP ve MHP'nin gizli bir ittifak içinde olduğunu iddia etti. Buna bir cevabınız olacak mı'' sorusunu, ''CHP'nin hiçbir siyasal partiyle işbirliği yapması söz konusu değil. Zaman zaman bu konuda gazetelerde haberler çıkıyor. Bizim bir hedefimiz var; 13 Haziran'da tek başına iktidar olmak, hedefimiz bu'' diye yanıtladı. ''Dün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde bir caddeye Nazım Hikmet'in adının verilmesi önerildi ama AKP'liler karşı çıktı. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir'' sorusu üzerine de geçmişte bu ülkenin kültürüne katkıda bulunmuş, yazarı çizeri, romancısı ressamı herkesi kucakladıklarını, kimseyi ayırmadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Nazım Hikmet de, Necip Fazıl Kısakürek de bizim. Hiçbir şekilde kimseyi ayırmıyoruz. Hepsinin bu ülkenin kültürüne ciddi katkıları var. Biz sanatçıların isimlerinin anılması, cadde ve sokaklara verilmesinden de onur duyarız'' dedi. -''RECEP BEYİ YASAKLIYORLARSA BİZ DE 'BAY RECEP' DERİZ''- Kılıçdaroğlu, ''Sizin seçim meydanlarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için kullandığınız 'Recep Bey' ifadesinin patenti alındı. Bu patenti alan firmanın da iktidara yakın bir firma olduğu iddia edildi. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? CHP olarak bunu yargıya taşıyacağınızı açıklamıştınız'' şeklindeki soru üzerine de ''Bu soruya belki espriyle yanıt vermek lazım. Recep Beyi yasaklıyorlarsa biz de 'Bay Recep' deriz. Ayrıca bir insan kendi adından niye utanır ki? Ben 'Recep Bey' dediğim zaman niye utanıyor, niye sıkılıyor, niye kızarıyor? Kullandığımız ifade, saygın bir ifade'' diye konuştu. Bir gazetecinin orman alanındaki villalar ile ilgili sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Orman alanında kim villa yapıyorsa sorumlusu İstanbul'u yönetenlerdir. İstanbul'un yönetimini CHP'nin aldığı tarihten itibaren, orman alanını yağmalayanlara ve orman alanında yasa dışı villa yapılmasına izin verilmeyecek'' diye konuştu. Milletvekillerinin aylığının sosyal güvenlik primini devletin ödediğini, seçimle gelen muhtarın aylığının primini devletin ödemediğini anlatan Kılıçdaroğlu, muhtarlara sözleri bulunduğunu, iktidara geldiklerinde onların aylığının primini İçişleri Bakanlığının bütçesinden ödeneceğini belirtti.