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Politika

KILIÇDAROĞLU CHP'DE DEĞİŞİMİ ANLATACAK İSTANBUL (A.A)

02 Aralık 2010 13:06

-KILIÇDAROĞLU CHP'DE DEĞİŞİMİ ANLATACAK İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gerçekleştirilecek Marka 2010 Konferansı'nda ''CHP markasındaki değişimi ve Türk siyasetinde markalaşma'' konulu içeriğiyle marka katılımcılarına, farklı bir dünyada marka gerçeğini aktaracak. Yürekli training.conference.consulting tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı kuruluşun organize ettiği ve 16 Aralık Perşembe günü İstanbul'da başlayacak konferansta Kemal Kılıçdaroğlu, CHP markasındaki değişimi, komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz ise markalaşmanın toplumsal etkilerini yorumlayacak. Konferansta, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ da ''Dumansız Hava Sahası'' kampanyası örneğini katılımcılarla paylaşacak.

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