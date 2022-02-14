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Kılıçdaroğlu, CHP İzmir İl binasının açılışını yaptı

14 Şubat 2022 16:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın Alsancak'taki yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın Alsancak’taki yeni binası bugün törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Yüksel Taşkın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP PM üyeleri Devrim Barış Çelik ve Rıfat Nalbantoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

Kılıçdaroğlu, açılış kurdelesini kestikten sonra il binasını gezdi. Belediye başkanları ve partililerle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, İzmir'deki diğer etkinliklere katılmak üzere binadan ayrıldı.

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