Kılıçdaroğlu: Türkiye canlı bomba olmanın eğitim alanına dönüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde artan terör olaylarına ilişkin olarak, "Türkiye öyle bir konuma geldi ki bırakın terörü bitirmeyi canlı bomba olmanın eğitim alanına dönüştü. Canlı bomba mı olmak istiyorsun? Git Türkiye'de eğitimini al" dedi.

Kılıçdaroğlu, Brüksel'deki terör saldırılarını partisinin grup toplantısında kınadı. CHP lideri, "Terör insanlık suçudur. Kim olursa olsun herkesin ortak tavır takınması gereken bir olaydır. Brüksel'de patlayan bombalar insanlığa karşı yapılmış suçtur. Bütün Belçika'ya, orada yaşayan bütün insanlara, bizim yurttaşlarımız dahil, hepsine geçmiş olsun" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Cahil halka daha çok güveniyorum" diyen Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Arı'ya "Nasıl okumuş, nasıl profesör olmuş. Hani gerizekalı desem adama hakaret etmiş olurum. Gerizekalılığın da bir düzeyi var" sözleriyle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Yarım ağız hükümet uzun süre IŞİD’e terör örgütü müdür, değil midir dedi. Artık IŞİD’in en büyük destekçilerinin burada olduğu görülüyor. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın başına da dert olduk arkadaşlar. 2 milyon 700 bin mülteciyle baş başa kaldık. Bu vebal kimin? Bütün vatandaşlarım kendine sormalı. Bizim milletvekillerimize saldırıyorlar. Linç etmeye kalkıyorlar.

Terör örgütünü besleyenler bunlar. Masayı kuranlar bunlar. Hükümet ne yapıyor? Terörle mücadelede... Gücü kime yeterse onu gidip hapse atıyor. Kime yetiyor? Akademisyenlere yetiyor. Bildiri yayımladılar. Katılmazsın, eleştirirsin. Bizim de katılmadığımız yönleri var. Bir akademisyeni bildiri imzaladı diye hapse mi atılır ya? Hangi çağda yaşıyoruz. Muzaffer Kaya, Esra Mungan, Kıvanç Ersoy... Hangi gerekçeyle? Terör örgütü propagandası... Bütün dünyaya bizi rezil ettiler. Bugün gazetelerde var. Dünyanın değişik yerlerinden çok sayıda akademisyen protesto ediyor. Siyasal iktidarın sopası olan bir yargı varsa o ülkeden demokrasiden söz edemezsiniz. Yoktur o ülkede demokrasi... Öcalan’ın Türkiye’nin demokrasisine katkı sağlıyor. Kim bunu diyen, AKP milletvekili. Nerede bu savcılar, hakimler? PKK terör örgütü değildir diye açıklama yapan AKP milletvekili var. Nerede bu savcı, hakimler. Çünkü güçleri onlara yetmiyor. Çünkü onlar bir makamdan talimat alıyorlar. Onlar için hukuk yok. Bir makamdan talimat alıp gereğini yerine getirenler satılık insanlardır.

"Gerizekalı desem hakaret etmiş olurum"

Yargı satılık insanların alanı değildir. Dürüst ve namuslu insanların alanıdır. Yargı tüm baskılara rağmen doğruların arkasında duran kişidir yargıç. AKP’ye çok yakın olan akademisyenler de var. Sebahattin Zaim Üniversitesi’nden bir rektör yardımcısı... Ülkeyi ayakta tutacaklar ilkokul bile okumamış cahil kesimdir. Türkiye’nin okumuş kesimi, profesörlerden başlayarak en tehlikeli olanlar üniversite mezunları... Gidişatı okuyamıyorlar, zihinleri bulanık... Lütfen, eğer bu adamı burada tutacaksanız üniversiteyi kapatın. Kimseyi okutmayın. Niye üniversite açtınız? Bu adam birilerine yalakalık yapsın diye mi oralara getirdiniz. Bu adamın bilgi çağından haberi yok. Nasıl okumuş, nasıl profesör olmuş. Hani gerizekalı desem adama hakaret etmiş olurum. Gerizekalılığın da bir düzeyi var. Sorun nasıl çözülür? Bir, Türkiye kurucu ayarlarına dönmek zorundadır. Ülkenin çıkarları ve barış eksenli bir politikaya dönmek zorundadır. Dış politikayı 180 derece değiştirmek zorundadır.

Irak, Suriye, Libya, Mısır, İsrail, Rusya... Niye kavga ettik? Bu ülkelerle Türkiye’nin çıkarları bağlamında sorun çözecek parti hangi partidir? Emin olun, samimi olarak kendinize sorun, aklınıza önce CHP gelecektir. Bu sorunları çözmek zorundayız. Kavgadan besleneceğiz diyorsanız, ülkeyi kan gölüne döndürürsünüz.

"Türkiye canlı bomba olmanın

eğitim alanına dönüştü"

"Türkiye öyle bir konuma geldi ki bırakın terörü bitirmeyi canlı bomba olmanın eğitim alanına dönüştü. Canlı bomba mı olmak istiyorsun? Git Türkiye'de eğitimini al. Böyle bir yapı, anlayış olabilir mi? Vatandaşlarıma soruyorum sorumlusu kim? Eğer dersen ki sorumlusu ülkeyi yönetenler o zaman bir daha düşüneceksin. Bu işlerin sorumlusu kim?"