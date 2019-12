-KILIÇDAROĞLU: ''CHP GENLERİYLE OYNANMAMIŞ PARTİ'' ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bütün yurttaşlarıma sesleniyorum; eğer çözümün bir parçası olmak istiyorsanız CHP çatısı altına gelin. CHP büyük, köklü, yerli, genleriyle oynanmamış bir parti'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 15. Olağanüstü Kurultayı'nda, partililere ve delegelere seslendi. Konya'da dün ''Mevlana'nın düğününde'' olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, bugün ise başka bir düğünde olduklarını, CHP'nin yönetici kadrolarıyla partililerin, halkın huzurunda bulunduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Size inanıyor, size güveniyoruz'' dedi. Mevlana'nın ''Ey oğul, tutsaklık bağlarını kopar, özgür ol, özgür yaşa'' dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Ulusal Kurtuluş Savaşı ile özgürlüğün kazanıldığını, mücadele edildiğini, şehit verildiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye'nin farklı bir süreçten geçtiğini, iyimserliğin yerini kötümserliğin aldığını, umut yerine umutsuzluğun yaşandığını, pek çok vatandaşın gelecek kaygısı taşıdığını ifade ederek, CHP iktidarında, halkın iktidarında, karamsarlığa yer olmayacağını, umutlarının halk olacağını kaydetti. Kılıçdaroğlu, halkın desteğiyle bütün Türkiye'yi kucaklayacaklarını belirterek, korkunun değil özgürlüğün, barışın türkülerinin söylendiği bir Türkiye arzuladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, bunların sadece CHP'nin değil, ülkesini seven, demokrasi isteyen bütün yurttaşların ortak talebi olduğunu dile getirerek, işi, yaşı, rengi, doğduğu yeri, soyu, sopuna bakmadan bütün vatandaşları kucaklamak, haklarını genişletmek ve güvenceye almak istediklerini söyledi. Bu görev için CHP'liler olarak yola çıktıklarını belirten Kılıçdaroğlu, ''Bütün yurttaşlarıma sesleniyorum; eğer çözümün bir parçası olmak istiyorsanız, gelin CHP çatısı altına. Gelin, bu çatı özgürlük çatısı olacaktır. Demokrasi, özgürlük, hoşgörü burada olacaktır. Tümünüzü kucaklamaya kararlıyız'' diye konuştu. -''HALKIN İÇİNDE DAHA FAZLA OLACAĞIZ''- Kılıçdaroğlu, ''umudun, uygarlığın, özgürlüğün, demokrasinin, emeğin, çalışanların, alınterinin, Karadeniz'deki kemençenin, Anadolu'daki sazın, Ege'deki zeybeğin'' partisi olduklarını kaydederek, halka güvendiklerini, halk için çalıştıklarını kaydetti. Tek güvencelerinin halk olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, mücadelelerini, halkın gücünü alarak sürdüreceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Buradan bütün yurttaşlara sesleniyorum: Temiz siyaset mi istiyorsunuz, ödediğiniz her kuruş verginin hesabının verilmesini mi istiyorsunuz, yaşamı sorgulayacaksınız. Eğer birilerine, 'onu kullanın, deliğe süpürmeyin' denildiğinde o kişi sesini çıkarmıyorsa, bu söylem karşısında onurla duran, mücadelesi veren, halka hesap veren bir siyasete yol açın. Artık iktidar, aydınlığa yürümelidir. Tabanda güçlü bir halkımız var. Halka ulaşmak, her CHP'linin görevidir. Halkın içinde daha fazla olacağız, daha fazla dinleyeceğiz, konuşacağız, çözümlerimizi kararlılıkla alacağız. Unutulmaması gereken bir şey var, bir iktidar var, söylem ve eylemleri taban tabana zıt. 'Demokrasi' diyorlar askıya aldılar, kendi mahkemelerini kurdular, kendi yargıçları görev yapıyor, tutukluluğu infaza dönüştürdüler, korku yarattılar, aydınları hapse attılar. 'Çetelerle mücadele ediyoruz' diyorlar, hangi çetelerle; kendi çetelerini kurdular, kendi çeteleriyle yola çıkıyorlar. '12 Eylül ile hesaplaşıyoruz' diyorlar, Kemal Türkler'in kanı yerde kalmadı mı zaman aşımına uğratmadılar mı? Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' der, TBMM'nin duvarında da bu yazar. Ama TBMM'yi, adeta yürütmenin emrine verdiler, milletvekillerini parmak indirme kaldırma makinelerine dönüştürdüler, Mecliste oy sahtekarlığı yaptılar. Milletin egemenliği bu değil, milletin egemenliği parlamentoya yansımıyor. 'Özgür medya' denildi, otosansür uygulayan köşe yazarı mı ceza kesilen gazete patronları mı haberlere sansür uygulayan bir medya mı halkın gözü kulağı olacak. Biz bunları aşmaya kararlıyız. 'Yasakları kaldırıp, özgürlükleri getireceğiz' dediler. Yürüyüş yapan, dertlerini anlatmak isteyen üniversite öğrencilerine, coplarla, biber gazlarıyla gittiler. Düşünceye pranga vurdular, düşünmeyeceksiniz dediler. Düşünenler nerede biliyorsunuz. 'Yoksulluğu kaldıracağız' dediler, yoksul sayısı artıyor. Yolsuzlukları da kaldıracaklarını söylediler ama gelin görün ki pek çok ülkenin firmaları, kendi muhasebe kayıtlarında Türkiye'deki ödedikleri rüşvetler için hesap açtılar. Bu tablo 21. yüzyılı Türkiyesi'ne yakışmıyor, bunu değiştireceğiz. Geçmişi bileceğiz, iyi tahlil edeceğiz, geleceği geçmişin hataları üzerinde kurmayacağız. Bilinç, akıl, ortak mantıkla yolumuza devam edeceğiz.'' -''GENLERİYLE OYNANMAMIŞ''- Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin binlerce sorunu olduğunu, ancak CHP'nin de binlerce çözümünün bulunduğunu belirtti. CHP'nin, ''büyük, köklü, yerli, genleriyle oynanmamış bir parti'' olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, yeni bir anlayışla yola çıktıklarını, gençlere ve kadınlara siyasette daha fazla yer vereceklerini vurguladı. Kadın erkek eşitliğine inandıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Kadınlara sesleniyorum; size seçme ve seçilme hakkını CHP verdi. Sizin yeriniz, ocağınız, siyasal eviniz CHP'dir. 21. yüzyılda 4 milyon kadınımız okuma yazma bilmiyor. Bunun ayıbı kadınlarda değil, kadınları ihmal eden, siyasete almayan, baskı uygulayan ekonomik özgürlüğü sağlamayan siyasilerin ayıbıdır. Bunu hiçbir kadın unutmamalıdır'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, kadınlara, ''Gelin CHP'ye destek verin, beraber, sizin mübarek ellerinizle iktidara taşıyalım CHP'yi. Bütün Türkiye'yi, dünyayı kucaklayalım'' diye seslendi.