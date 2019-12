Kılıçdaroğlu: CHP, devrimcilerin partisidir

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni parti yönetimiyle yapılan ikinci toplantı sonrası açıklama yaptı. CHP lideri, yaptığı kısa konuşmasında CHP'nin devrimcilerin partisi olduğunu vurgularken "Biz yeni CHP derken, geçmişi unuttuk diye bir anlayışı reddediyoruz. Yeni CHP'den kastımız, CHP'nin yeni yönetimi" dedi.





Kılıçdaroğlu'nun açıklaması özetle şöyle;



"Bir şeyi unutmayacağız. CHP devrimcilerin partisidir. CHP'nin ekseni bellidir. Yolu bellidir. Laik, sosyal, hukuk devleti, demokratik ve çağdaş uygarlıktır. CHP'nin yeri halkın bağrıdır. Halkla beraber yürüyeceğiz. Halk esnaftır, çiftçidir, işçidir, köylüdür, zanaatkardır, çöpten kağıt toplayan vatandaşımız da, fabrika açıp binlerce işçi çalıştıran sanayici de bizim başımızın üstünde. Bize düşen bir görev var. Toplumun her alanında, Türkiye'nin her bölgesinde, fabrikada da, tarlada da, kahvede de, her yerde çalışacağız. Her yerde CHP'yi anlatacağız. AKP'nin bir kabus gibi indiği ülkede, CHP'nin aydınlığını anlatacağız."





"Yeni CHP derken..."



"Bir şeyden emin olmanızı istiyoruz. Biz yeni CHP derken, geçmişi unuttuk diye bir anlayışı reddediyoruz. Yeni CHP'den kastımız, CHP'nin yeni yönetimi. Bu yönetim halktan yana bir yönetimdir. Korkulara karşı direnen, özgürlükçü, özgürlüğü getiren bir yönetimdir. Hiç kimse bizi özgürlüğün, hukukun dışındaki bir alana taşımayacaktır."





Ecevit toplantısı



"Zaten haklı olduğumuz için kazanıyoruz. Mücadelemiz devam edecek. Miting meydanlarında söylediğim bir söz vardı, 'efsane liderimiz Ecevit' diye. Yarın onunla ilgili olarak bir toplantı yapacağız."