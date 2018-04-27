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Politika

Kılıçdaroğlu, cezaevindeki Boğazlıyan İlçe Başkanı'nı ziyaret etti

BOĞAZLIYAN (Yozgat), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinde hükümlü bulunan Yozgat Boğazlıyan CHP İlçe Başkanı Ahmet Peker’i ziyaret etti

27 Nisan 2018 22:50

BOĞAZLIYAN (Yozgat), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinde hükümlü bulunan Yozgat Boğazlıyan CHP İlçe Başkanı Ahmet Peker’i ziyaret etti.
İl başkanları toplantısına katılmak üzere Ankara’dan karayoluyla Kayseri\'ye giden Kılıçdaroğlu, önce Yozgat\'ın Boğazlıyan ilçesine uğradı. CHP Lideri, ilçe girişinde CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partililer tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu ile beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimi öncesi mitingde dağıttığı bildiri ile \'kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirdiği ve yaydığı\' gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından bu cezası onanan Boğazlıyan CHP İlçe Başkanı Ahmet Peker\'i konulduğu Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumu\'nda ziyaret etti.
Daha sonra CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kendisini dışarıda bekleyenlerden birinin, \"İlhan Kesici yanınızda, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı İlhan Bey mi? Ekonomiyi ancak onun gibi bir ekonomist düzeltebilir\" sorusuna, tebessüm ederek karşılık verdi.
Ardından Boğazlıyan Ticaret Odası’nda tüccarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Kayseri’ye geçti.

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