Kılıçdaroğlu cevapladı: Yenikapı ruhu bitti mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz Anayasa ve hukuk tanımayan bir OHAL sürecine destek vermedik. Onların Yenikapı ruhundan anladığı, ‘Her şeyi yapacağız, muhalefet destek versin.’ Bizim anladığımız bir daha darbeler olmaması için, demokrasimizin güçlenmesi için yapılacaklar konusunda işbirliği yapmak” dedi.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre, Kılıçdaroğlu, OHAL yetkisinin amacı dışında kullanıldığına dair örnekleri sıralayıp tepki gösterdi. TBMM’de alınan bir kararın tam tersinin KHK ile hayata geçirilmesi konusunda “Tam bir facia” yorumunu yapan Kılıçdaroğlu, “Yenikapı ruhu bitti mi” sorusuna da “Yenikapı ruhundan anladığımız farklı” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, belediyelere kayyum atanması yetkisine tepki gösterirken şöyle konuştu: “TBMM’de görüşülmüş, geri çekilmiş bir düzenlemeyi KHK ile getirdiler. Bu tam bir facia. Parlamento’nun iradesini tanımadıkları, TBMM kararına itibar etmedikleri bir süreç. Hem ‘Parlamento milli iradenin Kabe’si diyeceksiniz, hem Parlamento’da alınan bir kararın tam tersini yapacaksınız. Yenikapı’dan anladıkları bu…”

"Fırsatçılığa dönmemeli"

Kılıçdaroğlu, KHK ile atılan kamu personeli arasında FETÖ’yle ilgisi olmayan ancak muhalif insanların olduğu iddiasıyla ilgili de şöyle dedi: “FETÖ’ye karşı alınan OHAL yetkisi, darbe fırsatçılığına dönmemeli. Herkesi aynı potaya koyarak cezalandırırsanız, darbecilerle aynı pozisyona düşersiniz. Bildiriye imza atanlar konusunda daha önce de görüşümüzü açıkladık. Şimdi OHAL yetkisi ile onları ihraç ediyorlar. Bunu doğru bulmuyoruz. İnsan haklarına aykırı görüyoruz. Sayın Başbakan ile yaptığımız görüşmede hassas olmaları gerektiğini kendilerine söyledim. Bu yanlışlar yeni bir kararname ile düzeltilmeli. Bu yaşananlar çok acı bir tablo, hukuk ve demokrasi adına doğru değil. OHAL yetkisi aydınların ensesinde boza pişirme aracına dönmesin.

"12 Eylül'ün 1402’si gibi"

Politikacılar geçmişten ders çıkarmalı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra akademisyenler atıldı. Ünlü 1402’likler. AKP, parlamentodan aldığı OHAL yetkisi ile aynı tuzağa düşüyor ve akademisyenler konusunda darbecilerin yaptığını yapıyor. 1402’likler normalleşmeden sonra görevlerine döndüler. TBMM’den FETÖ ile mücadele yetkisi aldınız, bu yetkiyi üniversitelerin içini boşaltmak ve FETÖ ile ilgisi olmayan muhaliflere karşı kullanamazsınız.”

"Demokrasiye 'evet' dedik"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile adli yıl tartışması yaşayan Kılıçdaroğlu, “Yenikapı ruhu bitti mi” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Yargı konusundan benden önce yargı mensuplarının, akademisyenlerin tepki göstermesi gerekirdi. Ancak görevden alınma korkusuyla tepki gösteremiyorlar. Adli yıl konusunda yaşanan hata dilerim gelecek yıllarda yaşanmaz. Yenikapı ruhu neydi? Güçlü bir demokrasiydi. Biz ‘Demokrasiye evet’ dedik. ‘Bir daha darbe olmasın’ diye yapılması gerekenler için ‘evet’ dedik. Bunun için ne yapılması gerektiğine dair 12 madde sıraladık. Biz Anayasa ve hukuk tanımayan bir OHAL sürecine destek vermedik. Onların Yenikapı ruhundan anladığı, ‘Biz her şeyi yapacağız, muhalefet bize destek versin…’ Bizim anladığımız ise bir daha darbeler olmaması için demokrasimizin güçlenmesi için yapılacaklar konusunda işbirliği yapmak.”

'Darbe kitapçığı' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul'da haber kanallarının yöneticileriyle bir araya geldi. Kameralara kapalı toplantıda Kılıçdaroğlu, güncel konularla ilgili sorulara yanıt verdi. Toplantıya katılan CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, toplantıya ilişkin şunları söyledi: "Darbe döneminin cumhurbaşkanının ve başbakanının adının yazılı olduğunun ifade edildiği bir kitapçığın bulunduğunu ifade etti. Bunun üzerine sorularımız oldu. Kendisi kitapçığı görmemiş. Öğrenme şekli de hükümet tarafından, 'Böyle bir kitapçık var sizin haberiniz var mı' şeklinde olmuş, ama detayları hakkında bilgi yok. Herkes çok merak etti, sordu ama detay yok. Öyle zannediyorum böyle bir açıklamanın ardından böyle bir kitapçığın varlığı ve içeriği konusunda ciddi tartışmalar olacaktır.”

"Terör konusunda bize düşen görevi yaparız"

Parti yöneticilerinin de katıldığı toplantıdan sonra kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, yeni şehitler olduğunu hatırlatarak “Tek dileğimiz hükümetin bu konuda kararlılıkla mücadele etmesi. Yine kendimi söylemekten alamıyorum. Terörün sonlanması için bize düşen bir görev varsa, biz yapmaya hazırız” dedi.