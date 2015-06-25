Kılıçdaroğlu cevap verdi: Baykal'ın adaylığı AKP ile koalisyonun habercisi mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "AKP-CHP koalisyonu mümkün mü” sorusuna “Şahsen zayıf ihtimal görüyorum” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, “Baykal’ın adaylığı sonrası da mı durum aynı” sorusunu da, “Evet, çünkü koalisyon farklı, bu farklı” diye yanıtladı.

CHP’nin TBMM Başkan adayı, ‘Geçici TBMM Başkanı, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili’ Deniz Baykal oldu. Hürriyet'ten Okan Konuralp'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal’ın adaylığını dün sabah saat 10.00’da topladığı Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) resmileştirdi. MYK’nın ardından TBMM’ye giden Kılıçdaroğlu, Baykal’ı Meclis Başkanlığı Makamı’nda ziyaret etti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, Baykal’ın adaylığını “Milletvekili arkadaşlarım da aday olmasını istiyorlar. Kendisinden ricada bulundum. Lütfedip teklifimizi kabul ettiler” sözleriyle duyurdu.

Baykal’ın ‘Pazartesi’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’nun “Milletvekili arkadaşlarım da istiyor” vurgusunun perde arkasında ise dün sabah MYK toplantısında yaşananlar bulunuyor. CHP’nin yeni TBMM Grubu’nun pazartesi günü yaptığı ilk toplantısında söz alan Baykal, adaylığının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi gerekçesiyle engellenmeye çalışıldığını savunmuş; Kılıçdaroğlu’nun da bu çabalara destek verdiğini ima etmişti. Genel Merkez’deki gergin toplantının ardından önceki sabah Kılıçdaroğlu ve Baykal TBMM’de bir araya geldi. Baykal’ın “Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmaya dönük” açıklaması sonrasında kurmaylarıyla yeniden bir araya gelen Kılıçdaroğlu, “Kendisi son derece istekli. AK Partililer dahil geniş bir milletvekili kesiminden destek alabileceğini savunuyor. Bize düşen CHP Grubu olarak kendisine destektir”dedi. Kılıçdaroğlu dün MYK’da da konuyu son kez arkadaşlarıyla değerlendirdi. Baykal’ın adaylığının, “AK Parti-CHP koalisyonu için ilk adım” anlamına gelmediği; seçilmesinin AK Parti-CHP koalisyonunun şartı görülemeyeceği kararı alındı. Kılıçdaroğlu, “Koalisyon görüşmelerimizi Baykal’ın alacağı sonuçtan bağımsız sürdüreceğiz” dedi.

İkinci dil sürçmesi

Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının koalisyon kararı, dün TBMM’de Baykal ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasına da yansıdı. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin “Baykal’ın Meclis Başkanlığı adaylığı, oluşabilecek bir koalisyonun habercisi midir?” sorusuna “Hayır. Bunun koalisyonla ilgisi yok” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrasında söz alan Baykal ise kendisi için yanlışlıkla bir kez daha “Geçici Genel Başkan” ifadesini kullandı. “Diğer partilerden destek arayışınız olacak mı?” sorusuna da Baykal, “Elbette onlarla da işbirliği içine girmeye önem vereceğim” yanıtını verdi. Daha sonra TBMM Grubu’nu toplayan Kılıçdaroğlu milletvekillerine “Baykal’a tam destek” uyarısında bulundu.

'AKP ile ihtimal zayıf'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısının ardından Hürriyet’in Baykal’ın adaylığıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, “Baykal’ın adaylığının bir CHP-AKP koalisyonunun ilk işaretleri olduğu yönünde kanaat ve iddialar var” sözüne şu yanıtı verdi:

“Bu konunun koalisyon ile yakından uzaktan alakası yok. Milletvekillerinin tercihiyle ilgili bir durum söz konusu. Her partiden destek alacağına inanıyoruz. Bu konunun koalisyon pazarlığının parçası olarak görülmesi doğru değil. Şahsen de söylüyorum böyle de görülmemeli.”

Kılıçdaroğlu, Baykal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi konusunda kendisine telefon ederek izin almak için aradığı ve arama kayıtlarını kendisinin önüne koyduğu yönündeki haberler için de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tamamen asparagas. En azından bunun böyle olmadığına 130 milletvekili de tanıklık etti. Benim Sayın Baykal ile yaptığım ikili görüşmede de bu konu hiçbir şekilde geçmedi.” Kılıçdaroğlu, “Peki bu adaylıktan bağımsız olarak bir AKP-CHP koalisyonu mümkün mü” sorusuna ise “Şahsen zayıf ihtimal görüyorum” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, “Baykal’ın adaylığı sonrası da mı durum aynı” sorusunu da, “Evet, çünkü koalisyon farklı, bu farklı” diye yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Baykal’ın Erdoğan ile yaptığı görüşmede Meclis Başkanlığı ve koalisyonun konuşulup konuşulmadığı konusunda ise “AKP ile de Cumhurbaşkanı ile de bu konularda teması olmamış, konuşmamış” dedi.