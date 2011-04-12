-KILIÇDAROĞLU: CEPLERİNİ DÜŞÜNENLERİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin iktidarında herkesin alın teri dökerek katma değer üreteceğini, ülke kalkınmasına katkıda bulunacağını ve bunun hakça paylaşılacağını belirterek, ''Biz Türkiye'yi onlar ceplerini düşünüyorlar. 'Artık yeter' deyin. Artık yeter, Türkiye'yi düşüneceğiz, ceplerini düşünenleri sandığa gömeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, genel seçimler için oluşturulan CHP Ankara İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Merkezde İl Başkanı Tarık Şengül ve partililerden seçim stratejisi ve öngörülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, görüşlerini aktararak, önerilerde bulundu. Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından bina önüne getirilen parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi. CHP kurultayında Türkiye'ye, partisinin milletvekili listelerinde daha fazla genç ve daha fazla kadına yer verileceği, statükonun değil değişimin partisi olacakları sözünü verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Çünkü CHP devrimci bir parti'' dedi. CHP'nin milletvekili listelerinde seçilebilecek yerlerden 38 olmak üzere toplam 109 kadın adayın yer aldığını belirten Kılıçdaroğlu, bunun parti tarihinde bir ilk olduğunu kaydetti. Tüm kadınları CHP için çalışmaya davet eden Kılıçdaroğlu, ''Kadınlarımıza bir şeyi hatırlatmak isterim, size seçme seçilme hakkını veren parti CHP'dir. Sizin evinizdir, siyasal özgürlüğünüzdür CHP. Şimdi ekonomik güvenceyi Aile Sigortası'nı da getiriyoruz. Dolayısıyla size hem siyasal hem ekonomik özgürlüğü sağlayan parti CHP'dir. Kadın kardeşlerim bunu unutmasınlar'' diye konuştu. Ankara'nın ''içinin boşaltıldığını'', 2002'den 2011'e olumsuz yönde çok değişiklikler yaşandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Herkes borçlu. O borçların ödenebileceği hakça bir gelir düzeyini inşallah CHP yaratacaktır. Borç batağından kurtaracağız esnafı, Halk Bankası esnafın bankası olacak. Önce onlara düşük faizli, KOBİ düzeyinde ise sıfır faizli kredi vereceğiz. Borçlarını temizleyeceğiz, onlar üretecekler, alın teri dökecekler, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunacaklar, katma değer yaratacaklar ve onu hakça, hep beraber paylaşacağız. Biz Türkiye'yi, onlar ceplerini düşünüyorlar. 'Artık yeter' deyin. Artık yeter, Türkiye'yi düşüneceğiz, ceplerini düşünenleri sandığa gömeceğiz.'' Kendisinin günde en az 16 saat çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Size 16 saat çalışın demek haksızlık olur. Ama sizden isteğim 10 dakika, 5 dakika, 15 dakika harcayın. Alışveriş yaptığınız esnaf kardeşime şunu sorun '2002'deki durumu mu 2011'deki durumu mu iyi? '2000'deki, 2003'deki durumum daha iyiydi, şimdi bozuldu' diyorsan gideceğin adres belli. Halkın partisi, CHP'ye gel. 'Hayır ben durumum çok iyi, 2011'de daha da düzeldi' diyorsan adresin belli, git AKP'ye oy ver. Ona da saygı duyacağız. Ama biliyoruz ki esnaf, emekli iyi durumda değil. Gençlerimiz işsiz'' diye konuştu. -''2023'E ALLAH KERİM''- Bir gazetecinin dün kendisine, ''AK Parti'nin kabinede yer alan bakanları sahil kentlerinde milletvekili adayı gösterdiği'' yorumunda bulunduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, kendisinin de ''Çok iyi yapmışlar. Sahildeki bir kadın kardeşim diyecek ki 'Sayın Bakan benim çocuğum 9 yıldır işsiz. Sen de 9 yıldır bakanlık yaptım. Ne yaptın bu ülkeye' diye soru sormayacak mı?'' karşılığını verdiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, milletin borç içinde olduğunu, hükümetin ise buna duyarsız kalarak 2023 yılındaki planlarını anlattığını ileri sürerek, ''Millet açlıktan ölüyor, bir gazi yatağında açlıktan öldü. Sen önce bu sorunu çöz, 2023'e Allah Kerim'' ifadesini kullandı. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmanın yolunun çalışmaktan geçtiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, CHP'ye gönül verenlerden çok çalışmalarını da istedi. CHP'nin Aile Sigortası Projesi'nin kaynağına yönelik eleştirilere tepki göstererek, Türkiye'nin kaynaklarının doğru kullanılmasıyla sorunların çözülebileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''CHP bir şey söylüyorsa ölçmüştür, tartmıştır, ona göre söylüyordur. Birileri gibi 'bir laf duydum ben ertesi gün söyleyeyim' yok bizim kitabımızda. Halkı kandırmak yok. O kimin görevi? Aldatanlar ve kandıranlar partisinin görevi'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarının sahaya çıkacağını ve çok çalışacağını belirterek, vatandaşlardan çalışmadıklarını düşündüklerinde kendisine gelmelerini ve bu şikayetlerini dile getirmelerini de istedi.