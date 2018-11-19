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KILIÇDAROĞLU CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN ANKARA'YA GİTTİ...

Haber-Kamera: Enver ALAS -  İSTANBUL / DHA Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün son yolculuğuna uğurlamak üzere katıldığı Edirne Milletvekili Erdin Bircan için düzenlenen cenaze töreninin ardından İstanbul Atatürk Havaliman

19 Kasım 2018 20:27

Haber-Kamera: Enver ALAS -  İSTANBUL / DHA
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün son yolculuğuna uğurlamak üzere katıldığı Edirne Milletvekili Erdin Bircan için düzenlenen cenaze töreninin ardından İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Ankara\'ya gitti. 
Edirne\'de düzenlenen cenaze töreninin ardından İstanbul\'a gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu\'nda karşılaştığı AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş\'ın taziyesini kabul etti. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun\'un da aralarında olduğu parti yöneticileriyle birlikte THY\'nin saat 17.00\'daki tarifeli uçağıyla Ankara\'ya hareket etti.

Görüntü   Dökümü
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-Kılıçdaroğlu\'nun VIP\'e girişi
-Mustafa Elitaş ile karşılaşması
-Taziyede bulunulması
-Uçağa gidiş
-Genel ve detay

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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