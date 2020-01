Kılıçdaroğlu: Cemaat kurmaya karşı değiliz ama...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fethullah Gülen cemaatine nasıl bakıyorsunuz, cemaatle bir flört içinde misiniz?" sorusuna "Gülen Cemaati’yle her hangi bir flörtümüz, birlikteliğimiz söz konusu değil. Bunu çok samimi olarak söylüyorum. Ama biz belli bir inanç grubunun bir araya gelip cemaat kurmasına karşı değiliz. Siyasete girmemek koşuluyla. Çünkü biz inançların siyasi malzeme olmasını istemeyiz ve ona karşıyız. Gülen Cemaati’yle bizim aramızda hiçbir şey yok. Bir ilişki, bağlantı, bir araya gelme, oturup konuşma, böyle bir şeyimiz de söz konusu değil. Biz paralel devlete de karşıyız. Bir tane devlet vardır. İkinci bir paralel devlet istemeyiz" diye cevap verdi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNNTürk yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

Fezleke sorusu

“Milletvekilleri neye göre el kaldırıp indirecekler fezlekelerle ilgili Yüce Divan’a gönderip görmemek için? Hukukun üstünlüğü noktasında bu konuya yaklaşmamız gerekiyor.”

“Bütün CHP’ye oy veren kitle CHP’den memnun mudur? Hayır. Ben de alanı geziyorum. Kimi diyor ki daha sert konuş, kimi diyor ki hayır konuşma. Ben bugüne kadar hiçbir yurttaşıma neden şu partiye oy verdin diye bir eleştiri getirmedim. Eğer biz siyasi ahlakı egemen kılmazsak bu ülke sorun yaşar. Yolsuzluk ve siyasi ahlak konusu çok temel bir sorundur ve bunun aşılması gerekiyor.”

“Siz Türkiye’de medyanın özgür olduğuna inanıyor musunuz? 630 milyon dolarlık havuz oluşturdular. Bugün miting yaptım. Hangi kanallar verdi? Ama iktidardan biri konuşunca hepsi canlı veriyor”

İktidar devlet olarak görmeye başlarsa

“AKP’nin sorunu ben devletim diyor. Açıyor telefonu şu adamı içeri atın diyor. Açıyor telefonu şu adamın işine son verin diyor. Böyle şey olmaz. İktidar kendisini devlet olarak görmeye başladığı andan itibaren böyle sorunlar yaşanıyor. Sayıştay raporu gelmeden bütçe Meclis’ten geçti. Hesabını biz sorduk. Biz bununla ilgili billboardlara ilan vermek istedik. Parasını verdiğimiz ilanlar yayınlanmadı. Kendisini devlet sanan bir iktidar oradan gitmek istemiyorsa, normal seçimlerde gideceğini düşünüyorsa gitmemek için her türlü provokasyona başvurur.

Başörtüsü açıklaması

“Diyorlar ki CHP yeniden iktidara gelirse başörtüsü yasağı getirecekler. Tamamen saçma bir şey. Biz özgürlükler konusunda Batı’da ne varsa bizde de onun olmasını istiyoruz. Tam demokrasi istiyoruz. Bütün meydanlarda söylüyorum. İster başı açık ister kapalı, bütün kadınların benim başımın üstünde yeri vardır. Toplumun tüm ezilen kesimlerinin sorunlarıyla ilgilenmek zorundayız. Siyasetçinin görevi budur. Suriye politikasının yanlış olduğunu biz hâlâ söylüyoruz. Böyle dediğimizde bize Baas’çısınız diyorlar. Biz kendi ülkemizde özgürlük istiyoruz da Suriye’de istemeyecek miyiz? Asla ve asla ne ben ne de arkadaşların Esad yönetimini savunmadık. Aksine orada da demokrasi ve özgürlükler olmalı dedik.”

'30 yıldır süren sorun'



“Biz 30 yıldır süren sorunun çözümü için siyaset kurumunun üzerine düşeni yapmasını istiyoruz. Silahla bu sorunun çözülemeyeceği ortada. Parlamento’da her siyasi partiden eşit sayıda milletvekilinin olacağı bir uzlaşma komisyonu kuralım. Ben her siyasi partide bu sorunun akıl yoluyla çözülebileceğine inanan insanlar olduğuna inanıyorum. Yine her siyasi partinin göstereceği akil insanlar olmalı. Çözüm için eşzamanlı çalışmalılar. Biz Parlamento’daki 4 siyasi parti bir araya gelelim dedik. Ama maalesef bu kabul görmedi. Şimdi hükümet bir görüşme yapıyor. Biz ne olduğunu bilmiyoruz. Oslo tutanaklarında gerçeğin bir kısmını görebildik. Sınırlı sayıda insan biliyor. Sürecin böyle gitmesi doğru mu? Hayır değil. Ben devletin doğrudan terör örgütünü muhatap alıp görüşmesini doğru bulmadığımı söyledim. Biz siyasiler olarak bu işin çözümünde hep kaçak güreştik. İşi askere havale ettik. Emin olun bu sorun çözülebilir.”

Gezi'de ders aldık

“Gezi olaylarından biz ders aldığımıza inanıyoruz. Artık gençlere daha farklı bakıyoruz. CHP gençlik örgütlerinin her zaman bizden ileride olmasını isterim. Gençler benim arkamda olursa ne olacak. Bizim önümüzü açmalılar. Gençlerin tipik bir özelliği vardır, kişisel çıkarlarını değil ülke çıkarlarını düşünürler. Yüzde 10 seçim barajı mutlaka kalkmalı.”

Ölüme terk edilen yüzlerce mahum var

“Son tahliyelerle insan öldürenler de serbest bırakıldı. Neden? Çünkü yargı zamanında işini yapmadı. Özel yetkili mahkemelerin olduğu yerde adalet yoktur. Toplumda derin yaralar açılmıştır. Bunların kapanması lazım. Ama bu yaraların kapanmasını sağlarken yeni yaralar da açılmamalı. Hapishanelerde ölüme terk edilen yüzlerce mahkum var. Her birine gittik biz. Bunlar insan. Bunların bakıma ihtiyacı var, tedaviye ihtiyacı var. Şu anda bile ölüme terk edilen insanlar var. Adana’da cezaevinde çocuklara tecavüz edildi. Bunu kim ortaya çıkardı? Biz cezaevleri için özel ekip oluşturduk. Emin olun çok değiştik. Dünya değişti, biz de değiştik. Dünyada 90 yıl ayakta kalan 3 ya da 4 parti vardır. CHP her zaman değişime açık olmuştur. CHP ilklerin partisidir. CHP iktidar olduğunda hiç hata yapmamıştır diye bir şey yok. Yakın zamandan örnek vereyim. CHP iktidara gelmiştir. Sana yağına zam yapmadığı için, başka şeylere zam yapmadığı için karaborsa çıkmıştır. Alın size hata. Türk siyasetinin en ciddi zaafı eleştiriye tahammül edememektir. Ben Rize’ye gittim. Genç bir çocuk bana yumurta attı. Polis yakaladı. Mahkemeden yazı geldi, bu çocuktan şikayetçi misiniz diye. Hayır dedim. O çocuk demokratik hakkını kullandı. CHP 30’ların, 40’ların partisi diyorlar. Ekmeği karneye bağladı diyorlar. Ya o yıllarda ekmeğin karneye bağlı olmadığı ülke mi vardı? Fransa’da da ekmek karneye bağlıydı. Neden ekmek karneye bağlandı? Birileri hepsini alıp götürmesin, herkesin evine bir ekmek girsin diye. Ama biz bunu anlatamıyoruz bir türlü. CHP tarihinde ilk kez 47 belediye başkan adayımız var. Yeterli mi, hayır. Ama bu bir ilk.”