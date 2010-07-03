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Politika

Kılıçdaroğlu: Çelik'e yakışan bir üslup

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik'in, ''çömelme'' tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamaları de&

03 Temmuz 2010 03:00

T24 - Gediktepe ziyareti fotoğrafları için "Cesur olmakla, ahmak olmayı birbirine karıştırmakak lazım" yorumunu yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik'in kendisine yakışan bir üslup kullandığını belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın neden bu hale geldiğini Çelik'in bu sözleriyle şimdi daha iyi anlıyorum" dedi. 

'Kum torbalarını baş hizasına koyarsanız, çömelmeye gerek kalmaz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in, ''çömelme'' tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalara, ''Kendine yakışan bir üslup kullanmış'' dedi.

Kılıçdaroğlu, Giresun gezisi sırasında bir grup gazetecinin sorusu üzerine, Çelik'in çömelme tartışmalarına ilişkin, ''Cesur olmakla, ahmak olmayı birbirine karıştırmamak gerekir. Cesur olmak, Don Kişot olmak anlamına gelmez'' açıklamalarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

''Kendine yakışan bir üslup kullanmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nın neden bu hale geldiğini Çelik'in bu sözleriyle şimdi daha iyi anlıyorum.''


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