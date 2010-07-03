Kılıçdaroğlu: Çelik'e yakışan bir üslup

T24 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in, ''çömelme'' tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalara, ''Kendine yakışan bir üslup kullanmış'' dedi.Kılıçdaroğlu, Giresun gezisi sırasında bir grup gazetecinin sorusu üzerine, Çelik'in çömelme tartışmalarına ilişkin, ''Cesur olmakla, ahmak olmayı birbirine karıştırmamak gerekir. Cesur olmak, Don Kişot olmak anlamına gelmez'' açıklamalarını değerlendirdi.Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:''Kendine yakışan bir üslup kullanmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nın neden bu hale geldiğini Çelik'in bu sözleriyle şimdi daha iyi anlıyorum.''