Kılıçdaroğlu: Çekilme, terör bitti demek değil

PKK'nın sınırdışına çekilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çekilme terörün bittiği anlamına gelmiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski başkan Deniz Baykal, bu akşam CHP İstanbul milletvekili Aydın Ayaydın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte bir araya geldi. Yemek öncesi NTV'den Miray Akdağ Uluç'a konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, çözüm sürecine değindi, "Çekilme terörün bittiği anlamına gelmiyor" dedi.

Yemeğe partinin ulusalcı ve yenilikçi kanadından birçok milletvekili de katıldı

PKK mensuplarının çekilmesini sevinçle karşıladıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu terörün bittiği anlama gelmiyor. PKK kesinlikle silah bıraktığını deklare etmeli. 'Benim dediklerimi yapmazsanız misilleme yaparım' gibi bir ifadeyi kabul etmiyoruz" dedi.

'Karayılan'ı transfer etsinler'

Kılıçdaroğlu, çözüm sürecinde hükümetin tavrını bir kez daha eleştirdi. Toplumun konuyla ilgili daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kandil’den İmralı’dan birileri konuşacak bilgi edinecek. Bu ülkenin Başbakan, bakanları yok mu? PKK silahları alıp dışarı çıkacak, Başbakan’ı tehdit edecek.

Biz bunu kabul edemeyiz. Sayın Başbakan bunu doğru buluyor mu bulmuyor mu, bunu açıklasın. Başbakan’a Karayılan’ın açıklamaları doğru mu değil mi diye sormuştum.

Neden konuşmuyor. O zaman Murat Karayılan’ı alıp AKP’ye transfer etsinler, hükümet sözcüsü yapsınlar."

'Konuşan Türkiye'den rahatsızlık duymayın'

Kılıçdaroğlu, 30 CHP'li milletvekili ve parti meclisi üyesinin de imza attığı "Kalıcı Barış için 111 İmza" bildirgesini de ilk kez değerlendi.

Söz konusu belgenin partide tepkiye yol açmadığını belirten CHP lideri partililerin metne imza atmasını şu sözlerle anlattı:

"Aydınların hazırladığı bir metne saygı duyacağız. Aydınlar, sanatçı ve akademisyenler Türkiye'de barışın olmasını istiyorlar. Niye tepkiye yol açsın? Aydınlar görüşlerini bildiriyorsa bundan memnuniyet duymak lazım. Konuşan Türkiye'den rahatsızlık duymayız. Aydınlar görüşlerini bildiriyorsa bundan memnuniyet duymak lazım."