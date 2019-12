-KILIÇDAROĞLU: ÇATIŞMAYI BİTİRECEĞİM BİNGÖL (A.A) - 26.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Çatışmayı bitireceğim. Kardeşliği, huzuru sağlayacağım. Bunun sözünü veriyorum size. Kim ne derse desin, bu ülkede herkesin huzur içerisinde yaşamasını istiyorum'' dedi. Elazığ'dan Bingöl'e karayoluyla gelen Kılıçdaroğlu, partisinin Genç Caddesi'ndeki PTT Kavşağı'nda düzenlediği mitingde, halka hitap etti. Helikopterinin arıza yapması yüzünden 2 saat gecikmeli başlayan mitingde Kılıçdaroğlu, konuşmasına, ''Merhaba Bingöl. Çocukluğum burada geçti. İlkokulu, burada okudum. Ortaokulu Genç'te bitirdim. Bingöl, her zaman bizim için önemlidir. Her zaman her yerde söylüyorum; ben Bingöllüyüm, ben Gençliyim'' diyerek başladı. Bingöl'ün yaylaları ve turizmiyle göz alıcı bir kent olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Hepimiz bunu biliyoruz ama şu sorunun yanıtını almış değiliz: Bu kadar güzel kentimiz nasıl olur da kan kaybına uğrar?'' dedi. Bingöl'de işsizlik olup olmadığını soran Kılıçdaroğlu, ''Bingöl, iktidara üç milletvekili verdi. Bingöl hizmet ister. Madem üç milletvekili verdim, bana hizmet ver, fabrika ver, iş alanı ver... Hiç bir şey yapmadı mı? Bir fabrika bile kurmadı mı? Gençler fabrikalarda çalışmıyor mu? Cezaevi mi yaptı, modern cezaevi mi yaptı? Biliyorsunuz Diyarbakırlılara da cezaevi sözünü verdi. Bir başbakan dünyada ilk kez hapishane yapma sözü veriyor'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, kendilerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde özel sektörü destekleyeceklerini ifade ederek, ''Siz hiç Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bingöl milletvekilinin, Bingöl'ün derdi var, dediğini duydunuz mu? Ben duymadım. O nedenle bizim adaylarımız burada. Onlar sizin çocuklarınız, sizin dertlerinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde arslanlar gibi seslendirmek için onları size emanet ediyorum'' ifadelerini kullandı. Bingöl'ün sorunlarını az da olsa bildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Bingölde yoksulluk var, işsizlik var, yatağa giren aç çocuklar var. Bir şey yapmamız lazım, yoksulluğu bitirmemezi lazım. Sefaleti bitirmemiz lazım. Her evde aş iş, huzur olması lazım. Akşam hanımlar, tencereleri kaynayacak ki çocukları doyurabilsinler. Size sözüm var; resmi rakamlara göre, 12 milyon 715 bin yoksul var bu ülkede, yoksulluğun yoğun olduğu illerden birisi de Bingöl. Yoksulluğu tarihe gömeceğim. Tek bir çocuk bile yatağa aç girmeyecek'' şeklinde konuştu. Geliri olmayan her ailede kadının banka hesabına en az 600 liraya yatıracaklarını ve onu kimseye muhtaç etmeyecekleri sözünü veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Kadın, 'çocuklarım açtır' demeyecek. Yoksulları arka bahçemiz haline getirmeyeceğiz. 21. yüzyılın Türkiye'sinde yoksulluk ayıbından Türkiye'yi kurtaracağız. Bu benim hedefim. Destek verin, güç verin Türkiye'yi ayağa kaldıralım. 'Parayı nereden bulacaksın' diyorlar. Ben de söylüyorum, haramilerin iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracağız. Halk zenginleşecek. Halk zenginleşirse bu ülkede barış olur, huzur olur.'' -''YEREL YÖNETİMLERİ GÜÇLENDİRECEĞİZ''- Miting alanındakilere, ''9 yıldır iktidardalar. Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Belediye hizmet veriyor mu'' diye soran Kılıçdaroğlu, bazı vatandaşların ''hayır'' demesi üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü: ''O zaman bir sorun var. Parası yok mu? Hükümet var, para vermesi lazım. Yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Yerel yönetimler güçlenecek. Kaynakları olacak. Yerel yönetimlerde belde halkına sağlıklı hizmet etmenin yolu halkın iktidarından geçiyor. Sizlere hizmet etmek için Cumhuriyet Halk Partisinden geçiyor. Bakınız size hizmet veren AKP'den memnunsanız, 'biz razıyız, yoksulluk var ama razıyız' diyorsanız, oyunuzu AKP'ye verin. 'Hayır razı değiliz. Herkes iş aş sahibi olsun' diyorsanız, sırtınızı AKP'ye dönün, karşınızda altı oku, Cumhuriyet Halk Partisini göreceksiniz, kardeşliği, huzuru göreceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi, halkın sorunlarına kilitlenen, halkın partisidir.'' Bingöl'ün yaylalarının meşhur olduğunu, bereketli yağmurları, suyu ve çalışkan insanı bulunduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Peki Allah aşkına, Bingöl'ün suyu var, yaylaları var, çalışkan insanları, güneşi, yağmuru var. Bingöllü kardeşlerim sandığa giderken düşünsünler, nasıl oluyor da bu ülkeye yurtdışından ithal kurbanlık geliyor? Eğer bu ülkede, siz bir yılda, 20 milyar dolar parayı tarım ürünleri ithalatına ödüyorsanız, 20 milyar parayı Almanya'ya, Rusya'ya, ABD'ye, Brezilya'ya, onların çiftçilerine ödüyorsanız, 5 milyar doları bizim çiftçimize ver, bırak Türkiye'yi bütün Orta Doğu'yu beslersin'' diye konuştu. -''YENİDEN ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAK, BARIŞI VE HUZURU SAĞLAMAK LAZIM''- ''Yeniden ülkeye, sahip çıkmak, barışı ve huzuru sağlamak lazım'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Size bir sözüm var; çatışmayı bitireceğim. Kardeşliği, huzuru sağlayacağım. Bunun sözünü veriyorum, size. Kim ne derse desin, bu ülkede herkesin huzur içerisinde yaşamasını istiyorum. Doğu da bizim batı da bizim, kuzey de bizim güney de bizim. Bu ülkede herkes huzur ve barış içinde yaşamalı'' ifadelerini kullandı. Miting alanında açılan pankartları da okuyan Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Hakkari Belediyesine yönelik eleştirileri ilgili ''Erdoğan Hakkari Belediyesi'ni bıraksın, gelsin Bingöl Belediyesini görsün'' yazılı dövizi de okuyarak, şöyle konuştu: ''Bingöl Belediyesini görebilir mi? Ben de biliyorum, göremez. Ben ona Kayseri Belediye Başkanlığında rüşvet toplayan adamın el defterini gönderdim. 'Ya buna bir bak' dedim. Diyor ki 'rüşvet defterini aldım ama rüşveti toplayan adamın imzası yok altında.' İmzası olsa, diyecek ki 'parmak izi yok.' Parmak izi olsa, diyecek ki 'Islak imza yok.' O nedenle biz biliyoruz, bu ülkede huzuru sağlamının yolu, herkesin karnının doyduğu, özgürlüğün sağlandığı, sağlıklı demokrasinin çalıştığı bir ülkedir. Sizden yetki istiyoruz. Yetki verin, güç verin, Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Türkiye'ye demokrasi getireceğiz. Yetki verin, güç verin, Türkiye'ye özgürlüğü getireceğiz.'' Başbakan Erdoğan'ın, kendisine ''Merkez Bankasında para var, gözünü oraya dikmiş'' dediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Ben gözümü oraya dikmedim. Gözümü Diyarbakır'da 4 çocuğuna kahvaltı veremedi diye intihar eden aileye diktim. 2,5 yaşındaki Kübra, annesinin kucağında açlıktan ölüyor, ben gözümü oraya diktim. Al o parayı başına çal'' dedi. Havaalanı'nın temelinin iki kez atıldığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Biri 1996'da, diğeri 2010'da, nasıl oluyor bu? Para mı yok? 'Nasıl olsa Bingöl'ün oyu çantada keklik, biz hizmet versek de vermesek de oyları bize verirler' diyorlar. Oylarınızı öyle kullanın ki AKP'ye ders verin, Bingöl ayağa kalksın'' diye konuştu. Emeklilerin sorunlarına da değinen Kılıçdaroğlu, 9 milyon emeklinin tamamının oyunu beklediğini ifade ederek, milli gelirden emeklilere pay vermek isteyen ve intibak yasasını çıkarmak için sözü veren tek lider bulunduğunu, onun da adının ''Kemal Kılıçdaroğlu '' olduğunu söyledi. -''YOKSULLUĞU TEŞHİR EDİYORLAR''- Mitinge katılan bir vatandaşın, ''Bingöl Belediyesi 30 bin ekmeği ücretsiz dağıtıyor, ücretsiz yemek dağıtıyor. İş yapamıyoruz'' diye seslenmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Bingöl esnafının derdini biliyorum. Kaç tane işçi aylığını alamıyor? Eğer siz esnafın önünü kesiyorsanız, günah etmiş olursunuz. Eğer yardım yapmak istiyorsanız, esnafın siftah yapmasına yardım edin. Yoksula yardım etmek istiyorsan, bizim düşündüğümüz gibi kadının banka hesabına para yatırırsın. O gider, esnaftan alış verişini yapar, ister bulgur alır, ister pirinç. Yoksulluğu teşhir etmek günahtır. Bizim inancımızda der ki 'sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' Bunlar tam tersine, yoksulluğu teşhir ediyorlar. O ailede yoksulluğu kimse bilmeyecek, parasını işçi gibi, memur gibi, emekli gibi alacak kimseye minnet etmeyecek, gidecek mahallenin esnafından alış verişini yapacak. Ben söz veriyorum, buna son vereceğim. Aile sigortasıyla bu ülkede barışı getireceğim. Çünkü, gidecek, esnaftan alışverişini yapacak, kimseye minnet etmeyecek, kimseye yalvarmayacak, kimsenin derdini çekmeyecek, 'ben de bu ülkenin namuslu yurttaşıyım, ben de bu ülkede üretiyorum'' diyecek. Hakkını isteyecek, biz de hakkını teslim edeceğiz. Hakkı teslim etmek benim boynumun borcudur.'' Kılıçdaroğlu, mitingdeki bir vatandaşın, muhtarların sorunları olduğunu söylemesi üzerine de ''Muhtarların da derdini biliyorum. Sizin sorunlarınızı çözeceğiz, hiç meraklanmayın. Sadece muhtarların, sadece çiftçinin, sadece emeklinin derdi yok, bu ülkede herkesimin derdi var. Dertli bir toplum yarattılar, huzur yok, barış yok bu toplumda. Biz işi, barışı sağlayacağız. Benim için yandaş yok, sadece ve sadece vatandaş var'' diye konuştu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın YGS'de şifre iddialarını hatırlatması üzerine, ''Recep Tayyip Erdoğan'ın kimyasını bozdum, ezberini bozdum, şifresini de çözdüm'' dedi. -MİTİNGDEN NOTLAR- Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mitinde, sıcak havadan etkilenen 2 kadın baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadınlar, Bingöl Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. Seçim otobüsü üzerinden halka hitap eden Kılıçdaroğlu'na, konuşmasının ardından yanına gelen ve isminin Muhammed Şahin olduğunu söyleyen ancak gerçek adının ''Mehmet Halit Çelik'' olduğu öğrenilen kişi, çiçek verdi. Kılıçdaroğlu, mitingde yoğun programı nedeniyle uzun süreden beri görüşemediği ve Tunceli'de yaşayan ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu ile de görüştü. Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, yoğun programı nedeniyle telefonla bile görüşemediği kardeşi Kemal Kılıçdaroğlu ile ancak miting alanlarına giderek ayak üstü görüşebildiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, mitingin ardından karayoluyla Şırnak'a hareket etti.