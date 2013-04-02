Kılıçdaroğlu: Camiyi, Saray Muhallebicisi yaptılar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Sultanahmet Camii'nin siluetini bozan görüntüyü düzeltelim. O minareleri yeniden ortaya çıkartacak değişikliği yapalım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bir bedende iki ruhu sinemada, romanlarda, hikayelerde görürsünüz. Bizde çift kişilikli siyasetçi var mıdır? derseniz. Adını siz daha iyi biliyorsunuz.

Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuştu sayın Erdoğan'ın konuştuklarına katılıyorum. Ama şunu söylemekten kendimi alamıyorum. Sayın Erdoğan'ı fena işletmişler. Kendisini anlatıyor adeta. Ama farkında değil.

İstanbul'da Sultanahmet Camii'ne bakuılınca sadece minareleri görünürdü. Ama şimdi bakın, hani tarihe saygılıydın? nasıl oldu? Gözünüzü rant bürüdü.

Çamlıca Tepesi sit alanıydı, yeşil alandı. Önce Başbakan gitti, villa yaptı, etrafını çevirdi. Hani sit alanı. İstanbul'da tarihe, yeşile saygı için atılacak her adımı destekleyeceğiz. İstanbul nasıl yağmalandı. 2009-2013 yılları ara İmar Komisyonu'na gelen dosya sayısı 9957. Nasıl daha fazla kat nasıl alabilirim diye. Sayın Başbakan Sultanhamet'e yapılan o durumu düzeltelim, o minareleri yeniden ortaya çıkartacak değişikliği yapalım.

Meşhur bir müteahhidimiz var, gazetelerde görüyorsunuz. Bakırköy'de bir arazisi var. İnşaat alanı 64 bin metrekare. Ama diyor ki bu bana yetmez. 190 bin metrekareye çıkarmak istiyorum diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi oy birliğiyle, 'Bu kadar olmaz' deyip reddediyor. Aynı vatandaş, Ankara'ya geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geliyor. Buradan onay alıyor. Bu alan 190 bin metrekareye çıkarılıyor.

Sayın Erdoğan yeşil diyorsun, yüksek bina yapmayın diyorsun, doğaya, tarihe saygılı olun diyorsun. Bu izni veren, değişikliği yapan kişi senin bakanın. Bu izin senden izin alınmaksızın verilmez. Şimdi sana soruyorum. Sen bu bakanı görevden alacak mısın?"