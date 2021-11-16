Kılıçdaroğlu çağrıda bulunmuştu; AKP, elektrikte kademeli tarifeyi kanun teklifine ekledi

AKP'nin TBMM'ye sunduğu elektrikte TRT payını kaldıracak kanun teklifinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği kademeli tarife de yer aldı. Teklife göre elektriği tasarruflu kullananlar için düşük tarife belirlenirken, fazla tüketimde maliyet katlanacak.

Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre TRT gelirlerini düzenleyen kanuna göre elektrik enerjisi hasılatından ayrılan paylar iptal edilecek. Düzenlemeyle 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren elektrik faturalarından TRT payı kesilmeyecek.

Kılıçdaroğlu önermişti

Teklifte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dar gelirliler için önerdiği kademeli tarife önerisine ilişkin düzenleme de yer aldı. Teklifte düzenlemeye gerekçe olarak "Aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlanmaktadır" denildi. Yeni düzenleme ile aynı abone grubunda yer alsa bile tüketim miktarına göre farklı tarifeler belirlenecek. Elektriği tasarruflu kullananlar için düşük tarife belirlenirken fazla tüketimde maliyet katlanacak.

Belediye borçlarına düzenleme

Teklifle, belediyelerin kalkınma ajansı payları ve borçlanmalarıyla ilgili de düzenleme yapıldı. Buna göre belediyeler, borçlanma tutarlarını, kalkınma ajanslarına ödeyecekleri matrahtan indirerek katkı paylarını eksik yatıramayacak.

Ayarı doğru olmayan ölçü aletleri

Ölçüler ve Ayar Kanunu’nda yapılan değişiklikle, ani muayenelerde veya ölçü aleti sahibi haricindeki kimselerin müracaatı üzerine yapılan şikayet muayenelerinde ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 270 liradan 2 bin 700 liraya kadar idari para cezası verilecek.

Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Ancak ayarın doğru olmaması durumu ölçü aleti sahibi aleyhine sonuç doğuruyorsa bu kişilere idari para cezası verilmeyecek ve ölçü aletlerine el konulmayacak.

Elektrik, su ve gaz sayaçlarının binaların ortak alanında kullanıldığı dikkate alındığında “damgası kopmuş veya bozulmuş ölçü aletini kullanma” fiili ile “ayarı doğru olmayan ölçü aletini kullanma” fiili için dağıtım şirketi ve abone konumundaki vatandaşa doğrudan kusur atfedilemeyecek ve idari para cezası uygulanmayacak; ancak ilgili kurumların kanun ve alt düzenlemeleri kapsamında işlem tesis edilebilecek.

Emekli maaşları kesilmeyecek

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen maddeye göre, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmeyecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler borç çıkarılmayacak, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımları terkin edilecek ve tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmeyecek. Bu hükmün uygulanması sebebiyle geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve bayram ikramiyesi ödenmeyecek.