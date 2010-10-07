-KILIÇDAROĞLU: BUYURSUN GELSİN GÖRÜŞELİM ALTINOLUK (A.A) - 10.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan görüşme talebinde bulunmuş. Biz de 'buyursun gelsin, görüşelim' diyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Balıkesir gezisi kapsamında, Altınoluk Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye binasının ikinci katından vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, 12 Eylül'de yapılacak referandumda ''hayır'' oyu kullanmalarını istedi. Halkın iktidarını kurmak için yola çıktıklarını belirten Kılıçdaroğlu, yapılacak ilk seçimlerde CHP'yi iktidara taşıyacak desteği istedi. CHP lideri, konuşmasının ardından Belediye Başkanı Hasan Özpolat'ın makamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme talebine ilişkin mektubuyla ilgili bir soru üzerine, Kılıçdaroğlu, mektubun CHP Genel Merkezi'ne ulaştığını söyledi. Konuyu Pazartesi günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında görüşüp değerlendireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan'a Parlamento'da bizim de uygun olduğumuz bir saatte randevu vereceğiz. Kendilerine ileteceğiz'' dedi. Bir gazetecinin, ''Prensipte olumlu yaklaştınız yani?'' şeklindeki sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan görüşme talebinde bulunmuş. Biz de 'buyursun gelsin, görüşelim' diyoruz. Herhangi bir ön yargımız söz konusu değil'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Gazetelerde 12 Eylül referandumu sonrasında Deniz Baykal'ın yeniden dönebileceği şeklinde haberler çıktı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna ''Herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Partimize üye olan, parti üyesi olan herkesin potansiyel olarak genel başkan olma hakkı vardır zaten'' yanıtını verdi. -''BAŞBAKAN'IN SADECE EZBERİNİ DEĞİL, DÜZENİNİ DE BOZACAĞIZ''- Kılıçdaroğlu, Edremit ilçesinde de parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de işsizliğin en temel sorun olduğunu belirterek, ''Sayın Başbakan, 'her üniversite bitiren iş bulacak diye bir şey yok' diyor. Senin çocuğun ile Edremitli'nin çocuğunun kaderi aynı değil. Sen çocuğuna gemi alabilirsin ama Edremitli'nin böyle bir şansı yok. Sayın Başbakan'ın sadece ezberini değil, düzenini de bozacağız'' diye konuştu. Türkiye'nin geçmiş dönemlerde kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden biri olduğunu ama bu durumun yanlış tarım politikaları nedeniyle değiştiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, buğdaydan pamuğa, arpaya, tütüne kadar pek çok tarım ürününün ithal edilmeye başlandığını söyledi. Kılıçdaroğlu, iktidarları döneminde başta zeytincilik olmak üzere tarımı yeniden canlandıracaklarını belirtti.