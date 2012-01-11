Kılıçdaroğlu: Büyükanıt da yargılansın

T24 - İlker Başbuğ’un tutuklanmasına değinen CHP lideri, bir diğer eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın da e-muhtıra nedeniyle yargılanması gerektiğini ancak Dolmabahçe görüşmesi nedeniyle bunun yapılamayacağını söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklanması ve hakında hazırlanan fezlekeyle ilgili yeni değerlendirmeler geldi.



Bir diğer eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın da e-muhtıra nedeniyle yargılanması gerektiğini söyleyen ve bu sayede Dolmabahçe görüşmesinin içeriğinin öğrenilebileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, ancak tam da bu nedenle bu yargılamanın yapılamayacağını ileri sürdü.



Hakkında fezleke hazırlanmasına neden olan sözleriyle ilgili herhangi bir yargıcın 'bana hakaret edildi' şikayetinde bulunup bulunmadığını merak ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Amacım mahkemeye hakaret etmek değildi" şeklinde konuştu.



"E-muhtıranın bir görüş olduğu söylenemez" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu e-muhtıra verildiyse Büyükanıt da mutlaka yargılanmalıdır"dedi.



"Bu sayede Dolmabahçe görüşmesinin içeriğini öğrenebiliriz” diyen CHP lideri, "Ancak ortada o görüşme olduğu sürece Büyükanıt yargılanamaz" ifadesini kullandı.



12 Eylül darbecileriyle ilgili yargı sürecine de değinen Kılıçdaroğlu, adres olarak tıpkı İlker Başbuğ’da olduğu gibi Yüce Divan’ı gösterdi.





'Amacım hakaret değildi'



Kılıçdaroğlu, 'Silivri' açıklaması nedeniyle hakkında hazırlanan fezlekeyle ilgili, "Amacım mahkemeye hakaret etmek değildi. Eleştiri hakkımı kullandım. Açıklamalarım bana göre sert değildi ve yaşananlar tam bir komedi" dedi.



Sözleri üzerine, 'bana hakaret edildi, şikayetçiyim' diyen bir yargıç olup olmadığını merak ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, fezlekenin partisine siyasi kazanç getirip getirmeyeceği sorusu karşısında da, "bunu zaman gösterecek" demekle yetindi.





'Gül'ün görev süresi'



CHP lideri, Meclis Anayasa Alt Komisyonu’ndan geçen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresinin 7 yıl olduğunu düzenleyen tasarıyla ilgili de, "Anayasaya aykırı" yorumunda bulundu.







