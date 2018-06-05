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KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN PARTİ YÖNETİCİLERİNİN TELEFONLARI DİNLENİYOR (1)

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emek ve meslek örgütleri yöneticileriyle bir araya geldi

05 Haziran 2018 19:02

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emek ve meslek örgütleri yöneticileriyle bir araya geldi. 
Şişli\'de bir otelde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir istibdat dönemi yaşıyoruz. Hepinizin cep telefonları dinleniyor. Hepimizin normal telefonları da dinleniyor. En başta benimki ve benim partili arkadaşlarımın. Bütün parti yöneticilerinin telefonları dinleniyor. Bir istihbarat devletine dönmüş durumdayız. Bunu diktatörler yapar. Özgüveni olmayan, diktatörler yapar. Diktatörler bir ülkeyi barış içinde yönetemez\" dedi. 

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