-KILIÇDAROĞLU: BURUKLUKLAR VARDIR ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultaydaki Parti Meclisi (PM) aday listesine ilişkin, ''Kırgınlık yoktur, ama mutlaka burukluklar vardır. PM'de kendisini haklı olarak görmek isteyip göremeyen arkadaşlarımız olabilir, onları da tabii saygıyla karşılamamız gerekiyor'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP'nin 15. olağanüstü Kurultayı'na katılmak üzere evinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine kurultay ile ilgili, ''Gayet güzel bir kurultay oldu'' değerlendirmesini yaptı. ''Gece saat 03.00'te sizi arayan Genel Başkan Yardımcısı kimdi?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Hayır gece 3'te Genel Başkan Yardımcısı aramadı, bir başka arkadaş aradı. İzin verirseniz ben onu söylememiş olayım'' yanıtını verdi. Kurultay salonundaki oturma düzenine ilişkin olarak da Kılıçdaroğlu, ''Onu bilemem tabii ama ayakta kalan kim olursa olsun, sonuçta CHP ile gönül bağı olan birisi demektir. Hiç kimsenin ayakta kalmasını istemezdik, ama ne yapalım en büyük salon buydu, bizde bu salonu tuttuk'' diye konuştu. Bu arada, evinde yaklaşık 4 saat 45 dakika kalan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu bekleyen gazetecilere, Kılıçdaroğlu'nun akrabası Hayriye Kocadağ tarafından çay ve pide ikram edildi.