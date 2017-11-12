Kılıçdaroğlu, Bursa'da şehit ailesini ziyaret etti (5)

\'BİZ GARDROP ATATÜRKÇÜSÜ DEĞİLİZ\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mudanya\'daki toplu açılış töreninin ardından önce Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) yerleşkesinde Tarım Çalıştayı\'na, daha sonra da CHP İl Başkanlığı’nın düzenlediği dayanışma yemeğine katıldı. Yemekte konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizi 12 Eylül Atatürkçülüğünden ayıran temel olgu, biz gardrop Atatürkçüsü değiliz. Biz inançla, kararlılıkla, onun düşüncelerini savunan kişiyiz. Atatürkçü olmak, geçmişe takılıp kalmak değildir. Atatürkçü olmak Türkiye’ye çağdaş uygarlığın ötesine taşımak demektir. O nedenle bize kimse Atatürkçülük dersi veremez. Biz Atatürkçülüğü ruhunda, düşüncesinde yaşayan kişileriz. Biz özgürlüğün ne olduğunu biliyoruz. Herkes düşüncesini özgürce dile getirecektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak, kolay bir olay değildir. Herkes bunu çocuklarına çok iyi anlatmalıdır. CHP’li olmak demek, baskı karşısında boyun eğmeyen dik ve onurlu duran kişi demektir. Bizi baskı ile yıldırmaya çalışıyor, kararnameler ile dize getirmeye çalışıyorlar. Belediyelerimiz üzerine baskı kuruyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, hiç kimse unutmasın ki; biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedi.

\'CHP\'DE BEN YOK, BİZ VARIZ\'

CHP’lilerin koltuk kavgasına girmemesi gerektiğinin de altını çizen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Memleketin bu kadar sorunu varken, \'sen mi delege olacaksın, ben mi olacağım\' diyenler CHP’li olamazlar. Küçük hesaplarla siyaset yapanlar, bizim aramızda olmamalıdırlar. Biz her şeyden önce bir davanın adamıyız. Ben yok, biz varız. Ben diyenler bizim aramızdan ayrılsınlar. Biz diyenlere kucağımızı açacağız. CHP’li olmak demek, hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamayan kişi demektir.”

\'HER KAPIYI ÇALACAKSINIZ\'

Partililerin, 2019 yılı seçimlerine iyi hazırlanması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bulunduğunuz çemberlerin dışına çıkacaksınız. O çemberlerin dışında ayrı bir dünya var. Haksızlığa uğramış, CHP’nin kapısını çalmaya cesareti olmayan insanlar var. Derdini anlatmakta zorlanan, yoksul insanlar var. O çemberin dışına çıkarak o insanlarla konuşacaksınız. Otellerin lobilerinde siyaset yapmak değil, fabrikada, tarlada, sokakta siyaset yapacaksınız. O açıdan CHP’li olmak kolay bir olay değildir. En büyük görev kadın kardeşlerime düşüyor. Her kapıyı çalacaksınız. Çocuklarınız için her kapıyı çalacaksınız” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’na Atatürk portresi ve kendi portresinin işlendiği halı takdim edildi. Ayrıca Bursalı işadamı Timur Noyan’a parti rozetini takan Kılıçdaroğlu, gençlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

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