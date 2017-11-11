Kılıçdaroğlu, Bursa'da şehit ailesini ziyaret etti (4)

\'BİR TOPLUMUN GELECEĞİ ÇOCUKLARA VERECEĞİ EĞİTİME BAĞLIDIR\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa\'nın Mudanya ilçesinde belediyenin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende, Siteler Parkı, Cumhuriyet Parkı, Tekel Parkı, Atatürk Çeşmesi ve Parkı, Yenimahalle Kültür ve Sanat Merkezi, halı saha, basketbol sahası, Arnavutköy Yat Limanı ve Güzelyalı mini çarşının açılışı yapıldı; Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi ve Zübeyde Ana Çocuk Akademisi\'nin temeli atıldı. Taş Mektep\'in de restorasyon çalışmaları başladı. Kılıçdaroğlu törende yaptığı konuşmada, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz\'ı işaret ederek, \"Borçla devraldığı belediyeyi, bugün çok daha iyi koşullarda hizmet veren duruma getirmiş. Arzumuz ne? Borçların da olmadığı, gelirlerin olduğu ve halka hizmetin Hakk\'a hizmet gibi kabul edildiği bir anlayışı egemen kılmak\" dedi.

Konuşmasının devamında eğitimin önemine değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

\"Bir toplumun geleceği çocuklara vereceği eğitime bağlıdır. Eğer çocuklar analitik düşünmeyi öğrenirlerse, hayatı sorgulamayı öğrenirlerse, dünya nereye gidiyor, biz neredeyiz diye sorgularlarsa, biz bunu eğitim olarak çocuklarımıza verirsek, çağdaş Türkiye\'yi oluşturmuş oluruz. Ana hedef, muasır medeniyeti yakalamak ve üstüne geçmekti. Gazi Mustafa Kemal\'in bize gösterdiği hedef buydu. Bu hedef çerçevesinde en iyi okulu vermek, doğuştan itibaren çocuğu eğitmek, belli bir yaşa gelince anaokullarında, kreşlerde çocuklara hizmet vermek, onları eğitmek hepimizin görevidir. Belediye Başkanımızın ifadesiyle \'Türkiye\'nin en büyük kreşi\'nin temelini atıyoruz. Umarım bir gün hep birlikte hizmete açmış oluruz.\"

Çocuklara güzel, kavgasız, huzurlu bir Türkiye bırakmak istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

\"Başkanımız, \'Belediye Başkanı olduktan sonra Mudanya\'nın sokaklarında, caddelerinde insanlar rahatlıkla, huzur içinde geziyorlar\' dedi. İnsanlar mutlular. Bizim gönlümüzde yatan sadece Mudanya\'da, Nilüfer\'de, Bursa\'da, Ankara\'da, İstanbul\'da, İzmir\'de değil, Hakkari\'de, Trabzon\'da, Çankırı\'da, Çorum\'da yani bütün Türkiye\'de hepimizin huzur içerisinde gezmesidir. İnsanların huzur içinde hayata sarılması, geleceği şekillendirmesidir. Bu bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının vasiyetidir. Onlar bize güzel bir Türkiye bıraktılar. Biz çocuklarımıza onların bize bıraktığı Türkiye\'den daha güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız.\"

FOTOĞRAFLI