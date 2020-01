Kılıçdaroğlu, Bursa'da şehit ailesini ziyaret etti (3)

\"KENT İLE KIRSAL ARASINDA BARIŞI SAĞLAYACAĞIZ\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa\'daki programını, merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Jimnastik Salonu\'nun açılış törenine katılarak sürdürdü. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, CHP\'li belediye başkanlarından ilk olarak, seçildikleri andan itibaren bütün halka eşit davranmalarını, kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklamalarını istediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından ikinci isteklerinin ise seçildikleri andan itibaren harcanan her kuruşun hesabını halka vermeleri olduğunu belirtti.

\"Yolumuz doğru, her kuruşun hesabını veriyoruz, yolumuz doğru, herkese eşit davranıyoruz\" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

\"Bu aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün de en büyük özlemidir. O da der ki \'Toplanan verginin her kuruşunun hesabını parlamento millete vermek zorundadır.\' Bütçenin uzun süre tartışılmasının da temelinde bu yatar. Her yurttaşa eşit davranılması da Gazi Mustafa Kemal\'in hedeflerinden biridir. Çünkü o Cumhuriyeti kurdu. Hiç kimse artık padişahın kulu kölesi değil, Cumhuriyetin özgür vatandaşlarıdır. Bu hedefi ve bu ufku hepimize açtı. Dolayısıyla belediye başkanları hizmet veriyorlar, öğrenci yurtları yapılıyor çoğu yerde. Benim halka bir sözüm var: Bizim iktidarımızda en geç bir yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti\'nde hiçbir öğrenci \'Benim yurdum yok. Nerede kalacağım?\' demeyecek. En geç bir yıl içerisinde yurt sorununu çözeceğiz. 15 yılda yapamadılar, biz 1 yılda yapacağız. En geç bir yıl içinde yapacağız. Tüm öğrencilerimiz çok güzel koşullara sahip yurtlarda kalacaklar.\"

\"KALKINMAYI KIRSALDAN KENTE YAYACAĞIZ\"

Hizmet sırasında kentin tarihini ve kimliğini de korumak zorunda olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

\"Bursa, bizim tarihimizde çok önemli bir yer. Osmanlı\'ya başkentlik yapmış bir yer. Ama Bursa\'nın kimliği büyük ölçüde törpülendi. Bursa eskiden \'Yeşil Bursa\' olarak anılırdı. Ama günümüzde Bursa \'Beton Bursa\' olarak anılıyor. Yeşillik özelliğini büyük ölçüde kaybetti. Ben, Bursa ile Eskişehir\'i hep kıyaslarım. Eskişehir\'in Bursa kadar görkemli bir tarihi yok. Ama Eskişehir bugün yeşilin başkenti. Eskişehir Bursa\'dan daha fazla turistin geldiği bir şehirdir. Bursalılara bir sözüm var: Sizlerin desteği ile 2019\'da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını alacağız. Bu konuda kararlıyız, alacağız. Bursa\'yı eski görkemli günlerine kavuşturacağız. Bursa\'nın kimliğini sadece Bursa\'da, sadece Türkiye\'de değil, tüm dünyaya duyuracağız. Osmanlı\'ya başkentlik yapmış bir Bursa, kimliğini tüm dünyaya özgürce haykırabilmelidir. Bunun yolunu açacağız. Sadece bu mu? Hayır. Büyükşehir belediye başkanlığını aldıktan sonra, kırsalda yaşayan çok sayıda vatandaşımızın şikayeti var; \'Geçinemiyoruz\' diyorlar. Kent ile kırsalın arasında barışı sağlayacağız. Ekonomik gücü sağlayacağız. Kaynak transferini sağlayacağız. Hiçbir çiftçi \'Benim gelirim yok, aç kaldım, ürünümü satamıyorum\' demeyecek, diyemeyecektir. Büyükşehir ile kırsal arasında bu uyumu sağlayacağız. Örmek mi, İzmir Büyükşehir Belediyesi; üretici kooperatiflerden süt alır, 0-6 yaş grubunda hangi evde çocuk varsa kapısına iki şişe süt konulur. Üretici kazanır, aile kazanır, kent kazanır, belediye kazanır. Zararı yoktur bu işin. Benzer uygulamalarımız diğer belediyelerde var. Bursa Büyükşehir\'i göreceksiniz; kırsalda yaşayan tüm Bursalılar kazanacaklar, durumumuz ne olacak diye düşünmeyecekler. Kalkınmayı kırsaldan kente yapıp hayata geçireceğiz.\"

İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerini de karşılaştıran Kılıçdaroğlu, \"Bir örnek daha vereyim: Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin ne olduğunu siz de biliyorsunuz. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin kredi notu Türkiye Cumhuriyeti\'nin kredi notundan daha iyidir. Kaynakları çok daha iyidir. Üstelik İzmir Büyükşehir Belediyesi metroyu kendi imkanlarıyla yapar. Ankara ve İstanbul\'un metrolarını Bayındırlık Bakanlığı yapar çünkü kendileri beceremediler. Biz her kuruşun hesabını halka vermekten onur duyarız ve gereğini yaparız. Bizim böyle bir özelliğimiz var\" dedi.

\"ATATÜRK ORTAK DEĞERİMİZDİR\"

Son günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e gösterilen yoğun ilgiden son derece mutlu olduğunu da belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

\"Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizim ortak değerimizdir. Hangi siyasi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan olursak olalım Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti halkının ortak değeridir. Ortak değerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Ama ortak değerimize sahip çıkarken birilerini karalayarak, birilerini kötüleyerek yola çıkarsak samimi olmadığımız ortaya çıkar. Ben CHP\'nin genel başkanı olarak bu ülkede taş taş üstüne koyan, hayatta olmayan tüm siyasilere şükran duyarım, hepsini saygı ile anarım. Hiç kimsenin arkasından kötü söz söylemem. Bir şey söylemem gerekirse onlara şükranlarımı gönderir, rahmet dilerim. Ama birileri Gazi Mustafa Kemal\'den örnek verip, hayatta olmayan başka siyasiye laf ediyorsa, aslında gönlünde Gazi Mustafa Kemal\'i de istemediğini gösteriyor. Bütün duygularımızla, bütün söylediklerimizle samimi olmak durumundayız. Mustafa Kemal Atatürk ortak değerimizdir, Cumhuriyet ortak değerimiz, hepimizin cumhuriyeti; adı Türkiye Cumhuriyeti. Kuran kim? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun için ortak değerimiz. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk, \'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.\' Ne demektir bu? Bu topraklardaki hiç kimse ötekileştirilmeyecek. Herkes kucaklanacak. Dolayısıyla hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmeyecek. Bu düşünce hepimizin ortak düşüncesi mi? Ortak düşüncesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortak değerimizdir.\"

Atatürk\'ün \"Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir\" sözünü de hatırlatan Kılıçdardoğlu, şöyle dedi:

\"Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaş meydanlarından gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca Trablus\'tan Filistin\'e kadar, Çanakkale\'den Anadolu\'nun her bölgesine kadar bütün savaşlarda, cephelerde bütün çalışmalarda vardı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve o Gazi şunu söylüyordu: \'Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir.\' Ne demektir bu; \'Yurtta barış dünyada barış\' demektir. Dünyada barışı, yurta barışı savunmak hepimizin ortak değeridir. O ortak değerin sahibi Gazi Musatfa Kemal Atatürk\'tür. Demek ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir.\"

Mustafa Kemal Atatürk\'ün CHP\'nin kurucusu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle bitirdi:

\"Biz severiz, partimizin kurucusudur. Ama bizim partimizden olmayan başka partilere destek verenlerin de ortak değeridir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onu biz sahiplendiğimiz kadar 80 milyonun da sahiplenmesi ortak amacımızdır. Başka bir şey daha var: Saygı duymalı. Kendi ülkelerine hizmet eden insanlar dünyanın her tarafında saygıyla karşılanırlar. Gazi Mustafa Kemal, düşmanlarının dahi saygı gösterdiği dünyanın en önemli liderlerinden birisidir. Çünkü Churchill boşuna söylemiyor; \'100 yılda bir bu tür insanlar yetişir. O da Türkiye Cumhuriyeti\'ne nasip oldu\' diye. Bir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün inançlara saygılıdır, bütün kimliklere saygılıdır. Onun milliyetçiliği vatanseverliktir. O bütün inançlara saygılıdır. Atatürkçülük şudur: Atatürkçülük geçmişe takılıp kalma, değildir. Atatürkçülük, Türkiye Cumhuriyeti\'ni geçmişten ders alıp, geleceğe, çağdaş uygarlığa taşımaktır. Çağdaş uygarlık 80 milyonun ortak hedefidir. Bu ortak hedefi dillendiren kimdir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'tür. Demek ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim ortak değerimizdir.\"



