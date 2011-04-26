-KILIÇDAROĞLU: BUNLAR ECEVİT'İ KÖTÜLÜYOR SEYDİŞEHİR (A.A) - 26.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''21. yüzyılın Türkiyesi'nde 2.5 aylık bir çocuk annesinin kucağında açlıktan ölürse bu ayıp kime aittir? Herhalde Ankara'da koltuğunda oturup 'Türkiye çok iyiye gidiyor' diyen adamlara aittir'' dedi. Konya'nın Seydişehir ilçesinde halka seslenen Kılıçdaroğlu, işçi, memur, esnafın halinden memnun olmadığını savundu. ''Birilerinin cebi düşünülüyorsa, halk unutulup birileri için çalışma sergileniyorsa o düzene haramilerin düzeni denir'' diyen Kılıçdaroğlu, halkın desteğiyle ''haramilerin düzenini yıkacaklarını'' söyledi. Samsun'da 2.5 aylık çocuğun ölüm nedeninin ''açlık'' olduğunun Adli Tıp Kurumu raporuyla kesinleştiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''21. yüzyılın Türkiyesi'nde 2.5 aylık bir çocuk annesinin kucağında açlıktan ölürse bu ayıp kime aittir? Herhalde Ankara'da koltuğunda oturup 'Türkiye çok iyiye gidiyor' diyen adamlara aittir'' dedi. İktidarları döneminde her çocuğa bir şişe süt verileceğini, bu sayede süt üreticisinin de kazanacağını anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Bu projemizi söyledik. Hemen başladılar, neymiş, '18. yüzyılda bir dönemde Almanya'da varmış. Bu sosyal demokratlar bula bula çocuğa sütü mü buldular' diye eleştiriyorlar. Başınıza süt kadar şişe düşsün. Aklınız başınıza gelsin. Bir şişe süt vereceğim dediğimiz zamanlar alınganlık gösteriyorlar. 'Vay efendim ne gereği var'. Çok gerek var. Bu çocuklar hepimizin çocuğu. Çocukların hepsi mutlu olsun, anne ve babalar mutlu olsun.'' AK Parti Elmalı İlçe Teşkilatınca hazırlanan eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in fotoğrafının da yer aldığı seçim afişiyle Ecevit'in kötülendiğini savunan Kılıçdaroğlu, ''Bizim inançlarımıza göre ölen insanların arkasından kötü konuşulmaz. Bir de bunlar Müslüman geçiniyorlar. Ben başka ne diyeyim? İkincisi 'hayır benim köyüm afyon ekecek' deyip Amerika'ya rağmen afyon ektiren kim? Ecevit. Bunların öyle bir hüneri var mı? Yok. Orada hapşırsalar burada kaçacak delik ararlar bunlar. Kıbrıs'a çıkıp ABD'ye meydan okuyan Ecevit. şimdi kalkıp bunlar Ecevit'i kötülüyorlar. Siz kim, Ecevit kim. Ecevit'in tırnağı bile olamazsınız'' dedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Beyşehir'e geçti.