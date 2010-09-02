-KILIÇDAROĞLU: BUNLAR BUKALEMUN GİBİ ŞEKİL DEĞİŞTİRİRLER. ADANA (A.A) - 02.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte dokunulmazlıkların kaldırılacağı sözü verdiğini, ancak bu sözü yerine getirmediğini öne sürerek, ''Bunlar bukalemun gibi şekil değiştirirler. Bir şey söylerler, sonra başka bir şey söylerler'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Adana Uğur Mumcu Meydanında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Adanalıların sevgi ifadesi olarak ''Allah'ına kurban'' dediklerini belirterek, sözlerini ''Ben de söylüyorum. Allah'ına kurban Adana'' diyerek sürdürdü. Meydandaki büyük heyecana işaret eden Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın da bu heyecanı göreceğini ve ezberinin bozulacağını ifade etti. ''Yürekli geliyoruz. Baskılar bizi yıldıramayacak'' diyen Kılıçdaroğlu, halkın iktidarını kurmak için yola çıktıklarını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın geçmişte kendisinin Büyük Ortadoğu Projesi'nin eşbaşkanı olduğunu söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Neymiş? Her yerde aynı şeyi söylüyormuş. Recep Bey, Ofer'i öğleden önce tanımıyorum, öğleden sonra tanıyorum demedi mi? Bu Recep Bey değil miydi Büyük Ortadoğu Projesi'nin eşbaşkanıyım diyen? Şimdi yan çizdi. Söylediklerini unuttu. Ama biz halkına, ülkesine ihanet eden bir Başbakan'ı unutmayacağız. İktidarın yanlış ekonomi politikaları izlediğini, Başbakan Erdoğan'ın başta işsizlik olmak üzere halkın sorunlarına duyarsız olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, Adana'nın yanlış politikalar sonucu ''fabrikalar çöplüğüne'' dönüştüğünü iddia etti. Başbakan Erdoğan'ın geçmişte dokunulmazlıkların kaldırılacağı sözü verdiğini, ancak bu sözü yerine getirmediğini de söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Bunlar bukalemun gibi şekil değiştirirler. Bir şey söylerler, sonra başka bir şey söylerler'' dedi. Alanda bulunan ''Sandıkta oy çalarlar, sınavda soru çalarlar, fırsat bulsa geleceğimizi çalarlar'' pankartını işaret eden Kılıçdaroğlu, halkının geleceğinden endişe duymadığı bir ülke vadettiğini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın kendisine ''memur Kemal efendi'' diye seslendiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Memur Kemal'im. Efendiyim ama başkalarına benzemem. Hesap soracağız. Bizi başkalarına benzetmesinler'' dedi. Yüreğinde insan sevgisi olduğunu, bu sevgiyle yola çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, daha güzel bir Türkiye için mücadeleyi halkla birlikte, beraberce sürdüreceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan 12 Eylülde yapılacak referandumda sandıklara sahip çıkmalarını da istedi. AK Parti iktidarının mağdur edebiyatı yaparak mağrur olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan ''din, iman deyip, han hamam sahibi olanlara izin vermemelerini'' talep etti. 12 Eylül 1980'in gençlerin siyasete girmelerine engel olduğunu da belirten Kılıçdaroğlu, meydanda çok sayıda genç gördüğünü ifade ederek, ''Bu gençler, 12 Eylül 1980'i hatırlamazlar ama onlar şimdi büyüdüler ve yiğit insanlar oldular, siyasete sahip çıkıyorlar'' dedi. Kılıçdaroğlu, vatandaşların, aşına, ekmeğine göz koyanları iyi tanımasını ve sandıkta hesap sorması gerektiğini belirtti. Başbakan Erdoğan'ın 2002'de Adana'da yaptığı konuşmada, çiftçilere ''2 kilogram pamuk satıp 1 litre mazot alabiliyorsunuz. Bu insafsızlıktır'' dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bugün ise çiftçinin daha güç koşullarda olduğunu, 3 kilogram satarak ancak 1 litre mazot alabildiğini, bunun daha büyük bir insafsızlık olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan'a bir televizyon programında tartışma teklifini de yineleyen Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey, benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Çünkü karşıma çıkacak adamda, mangal gibi yürek olması lazım'' diye konuştu. -''RECEP BEY'İN BAŞARISI, İCRA DAİRELERİNİ ARTIRMAKTAN GEÇİYOR''- AK Parti iktidarının Adana'ya işsizlik ve yoksulluk verdiğini, icra dairesindeki dosya sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey'in başarısı, icra dairelerini artırmaktan geçiyor'' dedi. Bu sırada alanda bulunanlardan bir kişinin kalabalığa doğru terlik fırlatması üzerine kısa süreli tartışma yaşandı. Kılıçdaroğlu, meydandakilere provokasyona gelmemeleri yönünde çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, sözlerini, ''Adana'nın güzel yürekli insanları, destek verin. 12 Eylülde 'hayır' deyin Türkiye'nin önü açılsın'' diye bitirdi. Miting sırasında, kalabalık ve sıcak nedeniyle fenalaşanlar oldu. Parti otobüsünün miting alanına girişinde ve ayrılışı sırasında da kalabalık nedeniyle güçlük yaşandı.