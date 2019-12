KIlıçdaroğlu: Bunlar bize dokunmak için suç üretebilirler

T24 - Darbe soruşturmalarında yargıya yapılan müdahalelere dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, “Kimse soruşturma açma demiyor ama sen aynı olay dolayısıyla yan yana bile gelmeyen insanları aynı potanın içine koyup biz bunları nasıl aynı potada eritiriz ve hepsine baskı uygularız anlayışıyla çıkarsan olmaz” dedi.



Gözaltına alınan gazeteci Soner Yalçın’a da destek veren CHP lideri, Ergenekon üyeliği suçlamalarıyla ilgili olarak “3 yıldır devam ediyor ama istediğiniz zaman üye olabiliyorsunuz. Nerede bu örgüt, gideceğim üye olacağım! Akıl, mantık yok” diye konuştu. Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Odatv’nin sahibi gazeteci Soner Yalçın’ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak “Yandaş değil, besleme değil. Soyadı ‘Yalçın’, kaya gibi. Her türlü desteğimiz arkasında” açıklamasını yaptı.



Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında yaptığı konuşmada verdiği mesajlar ana başlıklarıyla şöyle:



Gül’ün diyet borcu: Şaşırtan -öyle demeyelim de- davranışını kısmen yadırgadığımız, o kadar da olmaz dediğimiz kişilerden birisi de Sayın Cumhurbaşkanı. Yasa geldi, kimseyi dinlemedi, imzaladı. Noter bile önüne gelen metne bakar hata var mı yok mu diye. Diyet borcunu ödeyenlerin zaten yapacak başka bir şeyleri yoktur.



Vatanseverlere çağrı: TBMM Başkanı usulen başkan. Yargı bağımlı ve taraflı. Hâkim benim istemediğim kararı vermeyecek mi? Elimde HSYK var, vurun kellesini, vuracaklar. Ve medya, konuşamayan, yazamayan medya. Geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun, bütün vatanseverleri görev başına çağırıyorum, CHP çatısı altına çağırıyorum.



Darbe edebiyatı: 3 yıldır darbe edebiyatı gidiyor. Ama darbe olmadı. 500- 600 kişi toplanıp darbe planı yapıyormuş. Nasıl bir darbe, varsa bir adam darbe yapıyorsa adam gibi bulursun çıkarır yargılarsın, mesele biter. Kimse suçluyu korumuyor. Kimse soruşturma açma demiyor ama sen aynı olay dolayısıyla yan yana bile gelmeyen insanları aynı potanın içine koyup biz bunları nasıl aynı potada eritiriz ve hepsine baskı uygularız anlayışıyla çıkarsan olmaz.



Dolmabahçe buluşması: Son tutuklamalarla ilgili olarak Sayın Genelkurmay Başkanı’yla mahkemenin savcısı görüştüler. Biliyorsunuz, Erdoğan mahkemenin savcısı. Şimdi siz, yargı bağımsız diyebilir misiniz, o yargı tarafsız diyebilir misiniz?



Esir kampı gibi: Ne zaman çağırsalar herkes gidiyor mahkemeye, kaçan göçen yok, birdenbire 100 küsur kişiye tutuklama kararı verdiniz. Tarafsız ve bağımsız yargıcımız, kapıları kapatın derhal diye bağırıyor. Afrika’daki esir kampındalar çünkü. Adam yurtdışında, tutuklama kararı çıkınca geliyor, buyurun ben geldim diyor, kaçan yok. Eğer delilleri karartacaklarsa hay hay peki, bunlar yokken siz insanları hangi gerekçeyle tutukluyorsunuz, yarın bunlar beraat etti diyelim, çünkü çoğu sahte belgelerin.



Odatv baskını: Soner Yalçın kalemini satmaz, besleme, yandaş değil. Soyadı gibi “Yalçın”, kaya gibi bir adam. Yeni bir televizyon kanalı kuracaktık, onu kurdurtmamak için bunu yapıyorlar, sonuna kadar direneceğiz diyor. O hortumcu, yandaş olsaydı sırtı sıvazlanırdı. Onurlu, dik duran, saygın, kalemini satmayan bir gazeteci. Siz onu arama yaparak, baskı kurarak susturacağınızı sanıyorsanız yanlış yere çarptınız. Bizim de her türlü desteğimiz onun arkasında olacak.



Ergenekon nerede? Ergenekon terör örgütüne üye olmak... Ben merak ediyorum, 3 yıldır devam ediyor ama örgüte istediğiniz zaman üye olabiliyorsunuz. Nerede bu örgüt, gideceğim üye olacağım. Akıl, mantık yok. Ama bunlar için hukuk diye bir kavram yok ki. Ben bildiğimi okurum, istediğimi tutuklarım ve istediğim yargıca da düşürürüm. İstediğim kararı verdirtirim, yargıcı değiştiririm, yargıyı ben kendim kurarım. Bu mudur hukuk?



Dokunulmazlıklar: Bizim dokunulmazlığımızı kaldır arkadaş, istemiyoruz. Demokrasinin, yargının bu kadar kirlendiği ortamda hiçbir CHP’li dokunulmazlık zırhına bürünmek istemiyor. Bize dokunmak için suç üretebilirler, hepimizi gözaltına alabilirler. Hepsini göze alıyoruz, senin dokunulmazlığın kalsın, bizimkini kaldır, biz her türlü bedeli ödemeye hazırız.



İyimaya’ya silah sorusu: Adalet Komisyonu Başkanı’nın Kenan Evren’in avukatı olduğu ortaya çıktı. Ben para almadım demiş. Bu daha kötü, demek ki gönül birliği var, bu daha büyük ayıp. Para almadı ama bir şey aldı, tabanca aldı mı almadı mı? Bir darbeci ne verir? Tabanca.