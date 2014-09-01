Kılıçdaroğlu: Bundan sonra acımasız olacağım

CHP’nin olağanüstü kurultayı bu hafta gerçekleşecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bundan sonra parti içinde çatlak seslere izin vermeyeceğim. Bunu baştan söylüyorum ki herkes ona göre oyunu kullansın. Partide disiplini sağlayacağım” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun kurultaya parti içi muhalefeti yönetimden tasfiye etmek amacıyla kurultaya “blok liste” ile gireceği iddialarına son noktayı koyan Kılıçdaroğlu seçimin “çarşaf liste” yöntemi ile yapılacağını belirtti. Cumhuriyet’ten Utku Çakırözer’in sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun şöyleşisi şöyle:

‘İşsizlik ve Kürt sorunu için yeni tablo sunacağız’

- Nasıl bir parti yönetimi oluşturacaksınız?

“Bizim diğer partilerden farklı bir yanımız var. Kotalarımız var. Yönetimin yüzde 10’u 30 yaş altı gençlerden olacak. Yüzde 33’ü kadınlardan. Yüzde 8 bilim yönetim kültür platformundan gelecek. Geriye kalan yarıdan biraz azı ise bölgesel dengeler dikkate alınarak şekillendirilecek.”

Bütünlüklü bir yönetim

- Çarşaf liste ile mi blok liste ile mi gideceksiniz?

“Çarşaf liste olacak. Çünkü bizim tüzüğümüz çarşaf liste diyor. Belli sayıda dilekçeyle başkanlığa başvurulursa blok da olabilir. Ama benim tercihim çarşaf listeden yana.

” - Delegelerin çalışmak isteyeceğiniz bazı arkadaşlarınızı çizeceği endişesi taşımıyor musunuz?

“Ben delegelerin sağduyulu davranacaklarına inanıyorum. 2015 seçimlerine gidiyoruz. Bütünlüklü bir parti meclisi çıkması çok önemli. Daha sağlıkılı bir yönetim yapısı ortaya çıkaracaktır.”

Direnişçiler kurultayda

- Gezi Direnişi kurultayda etkili olacak mı?

“Kurultayın başında bir Gezi belgeseli göstereceğiz. Zaten CHP teşkilatı Gezi direnişinin en önemli aktörlerindendi. Milletvekillerimizden seçmenimize kadar çok arkadaşımız oradaydı. Kurultaya o direnişin sembol isimlerini de davet edeceğiz tabii ki.”

Türbanlı HES direnişçisi de davetli

Sadece Gezi de değil. Soma’da hayatını kaybeden madencilerin yakınları da aramızda olacak. Roboski’de katledilen 34 kardeşimizin yakınları bizimle olacak. HES direnişinin kahramanı bir kızımız vardı. Onun da bizimle olması için Veli Bey (Ağbaba) devrede.”

Tasfiye değil, bütünleşme

- Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu’na imza vermeyenlerin durumu ne olacak? Tasfiye mi edilecekler?

“Bu kurultay hiçbir şekilde tasfiye kurultayı değil. Asla düşünmedim. Öyle düşünsem kurultaydan önce daha o gün yapardık. Kurultayla ben yeni bir sayfa açıyorum. Herkes kurallara, parti disiplinine, yetkili organların aldığı kararlara bağlı kalacak. O nedenle bir tasfiye değil birleşme, bütünleşme kurultayı olacak. İmza vermeyenler konusunda kategorik olarak ‘öyle olacak’ ya da‘şöyle olmayacak’ diyemem.”

İşsizlik ve Kürt sorununda yeni tablo

- Kurultay’dan halka ne mesaj vereceksiniz?

“Henüz hazırlıkları bitmedi. Ancak Türkiye’nin iki temel sorunu var. Biri işsizlik. İkincisi Kürt sorunu. 12 yıllık AKP iktidarlarında bunların ikisi de çözülmedi. Benim konuşmam da ağırlıklı olarak bu iki çizgi üzerinde olacaktır. Türkiye’nin önüne yeni bir tablo koymamız lazım. İşsizlik can yakıyor. Perişan ediyor aileleri. Suç oranlarını, yeraltı dünyasını güçlendiriyor. Kayıt dışı istihdam aldı başını gidiyor. Yeni bir tablo sunmamız lazım.”

Artık muhatabım hükümet

- Bugüne kadar hep Erdoğan’ı ve yolsuzluklarını eleştirdiniz. O Cumhurbaşkanı oldu. Kurultayda ne diyeceksiniz?

“Artık muhatabım hükümet. Hükümetin icraatlarını masaya yatıracağız. Bakalım Meclis’te nasıl bir programla karşımıza çıkacaklar. Ancak tabii ki Erdoğan’ın yolsuzluklarını unutmayacağız, bu halka da unutturmayacağız.

‘Disipline uymayana acımasız olacağım’

” - Sokaktaki vatandaş için CHP kurultayının önemi nedir?

“Bu kurultayın önemi şu. Bundan sonra parti içinde çatlak seslere izin vermeyeceğim. Bunu baştan söylüyorum ki herkes ona göre oyunu kullansın. Partide disiplini sağlayacağım. Şuna inanıyorum. Eğer siz partinizde disiplini sağlarsanız halka da güven verirsiniz. O zaman disiplini sağlamak benim temel görevlerimden birisi oluyor. Bu eleştiriye kapalı olduğum anlamına gelmesin. Ama parti içi eleştiri demek, çıkıp basın toplantılarıyla partiyi eleştirmek değildir. Partinin resmi organları vardır. Eleştirmek isteyen gider sadece o organlarda eleştirisini yapar. Bu ilkeye uymayanlar konusunda bundan sonra acımasız olacağım.”

Muharrem İnce’ye ‘yan yana oturalım’ teklifi

- Muharrem Bey’in (İnce) adaylığı partide bölünme yaratır mı?

“Hayır. CHP’de demokrasinin işlediği görülecek. Kurultayda birlik, bütünlük görüntüsüne önem veriyorum. O yüzden arkadaşlarıma söyledim, ‘Sayın İnce ile yan yana oturalım’ dedim. O da kabul etti. Ona da bir çalışma odası bana da bir çalışma odası verilecek. İstediği kadar davetiye verilecek ki getirmek istediği arkadaşları ve yakınları olabilir diye. Kurultay öncesi il başkanlıklarımıza yaptığı ziyaretler konusunda, örgütümüze kendisinin saygıyla karşılanmasını ve her türlü talebinin yerine getirilmesi talimatı verdim.