-KILIÇDAROĞLU BUGÜNE KADAR 79 İLE GİTTİ ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Nisan'da Samsun'dan başladığı seçim mitinglerinde bugüne kadar 79 il ve 200'ün üzerinde ilçe ile beldeye gitti. Seçim çalışmalarına 24 Nisan'da Samsun'da başlayan Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını bugün de İstanbul ve Antalya'da sürdürecek. İstanbul'da gün boyu çeşitli ilçelerde halkla buluşacak olan Kılıçdaroğlu, akşam saat 17.00'da CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın seçim bölgesi Antalya'da miting düzenleyecek. Yarın 14.00'da Denizli'de, akşam 18.00'da ise Ankara'da miting düzenleyecek olan Kılıçdaroğlu, son gün ise Sivas mitingi ve İzmir ilçe gezileri ile seçim çalışmasını tamamlayacak. Öte yandan bugün Antalya mitingi sonrası Batum'a giderek geceyi burada geçirecek olan Kılıçdaroğlu, yarın Hopa'da yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybeden emekli öğretmenin mezarını ardından da yine olaylar sırasında yaralanan ve Rize'de tedavi gören polis memurunu ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu, Sivas'ta yapacağı miting ile 81 ilin tamamına gitmiş olacak.