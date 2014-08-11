Kılıçdaroğlu: Bugün olsa yine Ekmel Bey'i aday gösteririz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak, "Bugün seçim olsa yine CHP’nin adayı olarak Sayın Ekmeleddin hsanoğlu’nu gösterirdim. Aldığı sonuçlar şunu gösteriyor. Türk siyaseti Sayın İhsanoğlu gibi tertemiz bir ismi bugün kazanmıştır" dedi.

"Bu seçimin galibi Erdoğan değildir" diyen Kılıçdaroğlu, "Tatilciler, boykotçular ve diğer sandığa gitmeyen kesimler olmasaydı yüzde 51 oy oranını bulamayacaktı ve seçim ikinci tura kalacaktı” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in "Kılıçdaroğlu: Yolsuzlukta peşindeyiz!" başlığıyla köşesine taşıdığı (11 Ağustos 2014) Kılıçdaroğlu'nun Köşk değerlendirmesine ilişkin yazısı şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını Ankara’da evinden izledi. Sandıklar kapanmadan önce MHP ile birlikte ortak aday gösterdikleriEkmeleddin İhsanoğlu’nu arayarak başarılar diledi. Seçimin galibinin yüzde 51.7 ile Başbakan Erdoğan olduğunun netleşmesinden sonra yaptığımız konuşmada sorularımıza şu yanıtları verdi:

'Tatilciler ve boykotçular kazandırdı'

Sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Bu seçimin galibi Erdoğan değildir. Sayın İhsanoğlu ve Sayın Demirtaş’tır. Devletmekanizmasına karşı büyük bir cesaretle yarıştıkları için. Karşılarında toplumu ayrıştıran, kutuplaştıran, bölen bir adaya karşı mücadele verdikleri için. Tatilciler, boykotçular ve diğer sandığa gitmeyen kesimler olmasaydı yüzde 51 oy oranınıbulamayacaktı ve seçim ikinci tura kalacaktı.”

Yine ‘Ekmel Bey’ derdim

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday gösterilmesinin hata olduğu yönündeki değerlendirmeleri nasıl karşılıyorsunuz?

“Bugün seçim olsa yine CHP’nin adayı olarak Sayın İhsanoğlu’nu gösterirdim. Aldığı sonuçlar şunu gösteriyor. Türk siyaseti Sayın İhsanoğlu gibi tertemiz bir ismi bugün kazanmıştır. Türk siyaset dünyası Sayın İhsanoğlu ile çok önemli bir aktörkazandı. Bilgi, birikim ve üslubu ile yeni bir aktör, siyaset açısından ciddiye alınması gereken bir aktördür.”

Tatilciler ve boykotçular sorumlu

30 Mart seçimlerindeki oy toplamı yüzde 43’tü, ama Ekmel Bey’in oy oranı yüzde 38. Bu kaybı neye bağlıyorsunuz?

“Rakamlar şunu gösteriyor. Tatilciler, boykotçular, diğer sandığa gitmeyen insanlar ve Demirtaş’a giden oylar bunun sebebi olabilir.”

Erdoğan değil, devlet kazandı

Ortaya çıkan sonuç üzerinde hangi faktörler etkili oldu?

“Birincisi, bu kampanya adil bir şekilde yürümedi. Bir tarafta medyası, mali gücü ve devlet bürokrasisini elinde tutan Başbakan, devletin tüm imkânlarını seferber eden bir isim. Diğer tarafta sınırlı imkânlarla kampanya yürüten İhsanoğlu ve Demirtaş.”

'Parti çatlamaz'

Bu sonuçlar CHP’de bir çatlama ya da bölünme yaratır mı?

“Hayır, yaratmaz. Tabanımız hem adayına hem sandıklara sahip çıktı. Parti içinde bir çatlama için ortada bir gerekçe göremiyorum.”

Seçim sonuçlarına göre CHP’yi olağanüstü bir kurultaya götürmeyi düşünüyor musunuz?

“Ne diye yapacağız ki? Bence kurultaya gitmemizi gerektiren bir sebep yok. Ancakparti teşkilatımız ya da yönetim organlarımız bu yönde bir taleple gelirlerse tabii kiolabilir. Biz zaten kurultayımızı seçimler nedeniyle bir yıl ertelemiştik. Ama parti tabanımızdan bunun tersi yönde bir talep bugüne kadar gelmedi. Bundan sonragelirse değerlendiririz.”

‘MHP eleştirilmeyecek’ talimatı

MHP’nin Ekmel Bey için yeterince çalışmadığı yönündeki iddialara katılıyor musunuz?

“Hayır, herkes çalıştı. Onlar da ellerinden gelen çabayı gösterdi. Ben de tüm parti teşkilatımıza bir talimat verdim. MHP kesinlikle eleştirilmeyecek. AKP hariç hiçbir parti eleştirilmeyecek.”

'O anketler demokrasiye ihanet'

Seçim öncesinde kamuoyu yoklamalarının gösterdiği sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Erdoğan’ı yüzde 55-57; Ekmel Bey’i de 32-33 gösteren o araştırmalar, yurttaşlarımızın sandığa gitmesini engellemeye yönelik operasyonlardı. Vemaalesef amacına ulaşmış gözüküyor. Yüz binlerce insan o araştırma sonuçlarına bakarak ‘nasıl olsa kazandı’ diyerek sandığa gitmediler. O araştırma şirketleri bu yaptıkları hareketle demokrasiye ihanet etmişlerdir.”

'İlk kez kirli siyaset devletin tepesinde'

Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı için öngörüleriniz nelerdir?

“Bu seçimin asıl kaybedeni demokrasi ve temiz siyaset olmuştur. Kirli siyasetin, devletin tepesine gelmesi Cumhuriyet tarihimiz açısından dramatik bir sonuçtur. İlk kez bu kadar şaibeli bir kişi o koltuğa oturacak. Oysa böylesine onurlu bir koltuğahakkındaki tüm şaibelerden arınmış biri oturmalıydı.”

‘Sorumsuzluğu’ yolsuzluk iddialarına engel değil

Kampanya boyunca Erdoğan’ın yolsuzluk dosyalarını gündemde tuttunuz. Cumhurbaşkanı olunca bu tavrınız değişecek mi?

“Hayır Köşk’e çıksa da biz o iddiaların takipçisi olacağız. Hakkında soruşturma komisyonu kurulması için önerge verdik. Bunun Meclis’te takipçisi olacağız.Cumhurbaşkanı olması bu komisyonun kurulması önünde engel değil.‘Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ilkesi’, cumhurbaşkanı seçilmeden öncekidöneme ait yolsuzluk iddialarını kapsamaz. Aslında Erdoğan’ın kendisi çıkıp ‘Ben bu iddialardan aklanmak istilyorum’ demelidir.

Başbakan Erdoğan cumhurbaşkanı olduğunda Köşk’e gidecek misiniz?

“Ona, parti kurullarımızla değerlendirip daha sonra karar vereceğiz.”

Yarın ne yapacaksınız?

“Yarından itibaren 2015 seçimlerine hazırlanıyoruz. Zaten çalışmamızı başlatmıştık. Şimdi kollarımızı sıvayarak o seçimlere hazırlanacağız.”