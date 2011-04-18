-KILIÇDAROĞLU: BU YASAYLA DEMOKRASİ OLMAZ ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında, siyasi partiler yasasının mutlaka değiştirileceğini belirterek, ''Bu siyasal partiler yasasıyla Türkiye'de demokrasi olmaz; birbirimizi kandırmayalım. Demokrasi, yurttaşın doğrudan kendi milletvekilini seçme hakkına kavuştuğu gün gerçekleşir'' dedi. Kılıçdaroğlu, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca Sheraton Otelde düzenlenen 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bilinçli vatandaşın önemine değindi. Demokrasiyi sağlamanın temel yolunun, vatandaşın ödediği vergilerin nereye harcandığını sorgulaması olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan bu sorgulamayı mutlaka yapmalarını istedi. ''12 Eylül anayasasını değiştireceğiz'' diye yola çıkanların yargıyı yürütme organının eline verdiğini ve yargının siyasallaştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bunun demokrasi ve özgürlük için en büyük tehlike olduğunu savundu. İnsanların haksız yere tutuklandığı ve gözaltına alındığı bir dönem yaşandığını kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Öyle şeyler yaşıyoruz ki kendini savunmak için mahkemeye götürecek beni devlet, bana araç vermiyor. Beni mahkemeye çıkaracak araç vermiyor bana. Ve ben bir dört ay daha içeride kalıyorum. Belki kendimi savunsaydım serbest bırakılmıştım'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, mevcut siyasal partiler yasasıyla ülkede demokrasinin gelişmesinden söz edilemeyeceğini kaydederek, ''Bu siyasal partiler yasasıyla Türkiye'de demokrasi olmaz; birbirimizi kandırmayalım. Demokrasi, yurttaşın doğrudan kendi milletvekilini seçme hakkına kavuştuğu gün gerçekleşir. Yurttaş kendi milletvekilini kendi seçecek'' ifadesini kullandı. Yüzde 10 seçim barajını da 12 Eylül ürünü, milli irade aldatmacısı olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, bu barajın vatandaşın iradesinin TBMM'ye yansımasının önündeki engellerden biri olduğunu savundu. Türkiye'de sosyal devletin yeniden canlandırılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, partisinin Aile Sigortası Projesi'nin buna güzel bir örnek olduğunu söyledi. -''ONLARIN AKILLARINA İHTİYACIMIZ YOK''- Demokrasinin önündeki ciddi engellerden birinin de taşeronlaşma olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında bu sorunun ortadan kaldıracaklarını anlattı. Kılıçdaroğlu, örgütlenmenin önündeki engelleri de kaldıracaklarını kaydederek, ''Örgütlenmenin önündeki engellerden biri de bazı sendikalardır. Bazı sarı sendikalardır. Kendi işçisinin hakkını savunamayan sendika olur mu? Taşeronlaşmayı özendiren bir siyasal iktidara destek veren sendika olur mu? Bunlar işçi sendikası olarak geçiniyorlar. İşçi değil bunlar. bunlar birilerinin sendikasıdır. Biz bütün sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının sendikaların tüm siyasal partilere eşit mesafede olmasını isteriz'' dedi. Konuşmasında medyayı da eleştiren Kılıçdaroğlu, medyanın halkın gözü, kulağı olması gerektiğini ancak bazı medya kuruluşlarının iktidarın gözü, kulağı haline geldiğini ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Öyle medya var ki iktidarın sesi, gözü, kulağı olmuş. İktidar ne derse manşet. Muhalefet? 'Nasıl içini karıştırırız muhalefetin? Nasıl eleştirebiliriz? Nasıl başlıklar atabiliriz ki şu muhalefeti sindirelim?' Ve bunların köşe yazarları da 'şu muhalefet keşke böyle yapsa'... Onların akıllarına ihtiyacımız yok. Onlar objektif olsunlar, tutarlı eleştiri yapsınlar, halkı aldatmasınlar, doğruları söylesinler bize yeter. Gazetelerde üçüncü sayfa haberleri manşetlere çıkıyorsa bilin ki o ülkede bir sorun var. Eğer bir ülkede 58 gazeteci hapisteyse bilin ki o ülkede bir sorun var. Eğer bir ülkede Başbakan gidip hapisteki gazetecilerle ilgili olarak batılı bir ülkede, bir parlamentoda sorulara muhatap oluyorsa o ülkede bir sorun var. Bunları, düşüncenin önündeki engelleri kaldıracağız. Medya özgür olacak. Hiçbir medya patronu doğrudan ya da dolaylı hiçbir kamu ihalesine giremeyecek. Tüm medya çalışanları sendikalı olacak. Biz özgür ve bağımsız bir medya istiyoruz. Özgür ve bağımsız bir medya olduğunda doğru haber alma hakkı kendiliğinden oluşur.'' Aydınların topluma karşı sorumlulukları olduğunu hatırlayarak, yalnızca eleştirmekle kalmamalarını çözüm önerilerine katkıda bulunmalarını da isteyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için el birliği ile çalışılmasını istedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Ölçme Teknolojileri ve Yazılım Fuarı'nın da açılışını yaparak, stantları gezdi. Bu arada gazeteciler Kılıçdaroğlu'nun programının kendilerine geç bildirilmesi nedeniyle Kurultayın açılışında yaptığı konuşmanın bir bölümünü takip edemediler. Gazeteciler program sonrasında geç kalmalarının nedenini ve şikayetlerini Kılıçdaroğlu'na ilettiler.