Kılıçdaroğlu: 17 Aralık benim doğum günüm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın Spor Salonu'nda partisinin aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada isim vermeden Çağlayan Ailesi'nin işadamı Reza Zarrab'ın özel uçağıyla Umre'ye gidişini eleştirdi. Kılıçdaroğlu "Ailece hep beraber Umre’ye gidiyorlar. Ailece bu Umre helal bir Umre mi?" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları:

Hukuk devleti ayaklar altına alınmıştır. Ülkenin Cumhurbaşkanı bile yargı bağımsızdır demek zorunda kalmıştır, bu hatırlatmayı yapmak zorunda kalmıştır. Görüşü, inancı ne olursa olsun sağduyuyla düşünmeye davet ediyorum. Gün AKP, MHP, CHP günü değildir. Gün Cumhuriyet günüdür. Yeni akılları başlarına geldi. Aylardır söylüyorduk bu davalar doğdu değildir diyorduk. Orduya kumpas kuruldu diyorlar. Kendi ordusuna bir siyasi iktidar kumpas kuramaz, önce halkına kumpas kurmuştur.

'17 Aralık benim doğum tarihimdir'

Darbelere karşıyız, hiç kimsenin darbe yapmasını istemeyiz. Demokrasi bizim vazgeçilmezimizdir. Herkesin işi, aşı olsun. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin bu coğrafyada sonun kadar savunuruz. Yargı bağımsızlığını sonuna kadar savunuruz. Davalar görülürken ben o davaların savcısıyım diyordu. Ne hale getirdin bu memleketi bak bakalım. 17 Aralık benim doğum tarihimdir. 17 Aralık’ta T.C tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonu yapıldı.

Bakanlar çocuklarıyla rüşvet batağına saplanacaklar nasıl olacak. Bu ülkede bir değil birden fazla hırsız var bunu biliyorum. O hırsızları asla affetmeyeceğiz. Din, iman edebiyatı yapacaklar. Bakanlar istifa ediyor. Ondan sonra diyorlar ki “Bize komplo kurdular.” O bakanların çocuklarının yatak odalarına para sayma makinalarını çeteler mi koydu?

'Milletin aklıyla alay mı ediyorsun?'

Sen bu milletin aklıyla alay mı ediyorsun. “İçimizdeki kirlileri temizledik” diyor. Peki o zaman o kirlileri savunuyorsun. “Babamın oğlu olsa yolsuzluğu affetmem” diyor. Baban vefat etti Allah rahmet eylesin ama senin oğlun mahkeme kararıyla gelsin ifade versin diyorlar. “Benim oğlum gelmez” diyor. Senin oğlunun ayrıcalığı nedir, neden savcıya gitmiyor Korkmuyorsa alnı temizse her yere gider, gider ifadesini verir alnım ak der.

Bir gazeteci arıyor banka müdürünü. Para istiyor ödeme yapacağım diye. Orası sizin babanızın bankası mı? Lime lime dökülüyorlar. Bu milletin ahı tuttu. Her kuruşun ahını sormazsam nağmerdim. İçişleri Bakanı, adı yolsuzluğa bulaşmış oğluyla beraber. “Oğlum dikkatli ol” diyor telefonda Bunlar telefonda konuşulmaz.

Bu bakanda mı çete? O da mı komplo kurdu sana? Dürüst, düzgün bir adam olduğunu mu iddia ediyorsun? “Temizsen eğer, Kendi mal varlığını, o bakanların mal varlığını açıkla” dedim. Tutturmuş devletin içinde çete varmış. Eğriye eğri, doğruya doğru. Bir devlet var, bir de paralel devlet var. Bir devlet düzgün çalışıyor. Diğer tarafta kirli polisler, kirli bakanlar, kirli savcılar var.

'Cumhuriyet’i koruyan savcıdır bu talimat veriyor'

76 milyon vergi veriyor. O paraların nereye harcandığını bir Allah’ın kulu bilmiyor. Dün Reyhanlı’da bir TIR’da silah var diye ihbar geldi savcıya. Savcıya Cumhuriyet Savcısı deniliyor. Yani Cumhuriyet’i koruyan savcıdır bu talimat veriyor. "Yolu kesin ve arayın" diyor. "Bunu arayamazsın" diyorlar. Biz MİT’teniz bu TIR’ı Suriye’ye götüreceğiz arayamazsınız. Hani bu ülkede savcının talimatları yerine getirilirdi. T.C’nin uluslararası alanda meşrutiyeti tartışılır hale gelmiştir. Suriye’nin içişlerine karışıyorlar göz göre Biz buna evet diyecek miyiz? Hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Yüzde 50’yi zor tutuyorum falan böyle şeyler de demiyorum. 76 milyonu kardeş yapacağım ben. Neyimiz eksik bizim? Havamız, suyumuz, insanımız güzel

'Neden milleti bölüyorlar'

AKP’ye oy verenlere sesleniyorum. Sizlerin inancınıza, kimliğinize, oylarınıza hep saygı duydum ama artık siz de düşünün. Yeter deyin artık. Hırsıza, yolsuza izin vermeyin. Neden işsizlik var? Nedir bu rüşvet? Anlamadığım bir şey daha var. Yahu bu kadar parayı götürdünüz hala doymadınız mı? Yeter artık! Düşün bu milletin yakasından. Bu bakanın kolunda 70 bin dolarlık saat var. Neden o saat Berber Mehmet Efendi’ye verilmiyor. 70 bin dolarlık saati bu bakana neden veriyorlar?

Ailece hep beraber Umre’ye gidiyorlar ailece Bu Umre helal bir Umre mi? Siyasete girdiğim gün vekil seçildim. Hemen mal bildirimini yayınladım. Eşimin, benim malım mülküm budur dedim. İnternet sitesine de koydum. Beş kuruşundan utanç duyacak bir durumum yok. Alnımın teriyle kazandım ben o paraları. Fakirliği övmüyorum. Alın teriyle kazanır zengin olur ben onun elini öperim.

Dünya bize komplo kurdu diyor. Ortada komplo falan yok. Varsa sen komplo kurdun bu millete. Yedi sülalen zengin oldu. Senin cebin doldu, çocuklarının cebi doldu. 1 değil 7 tane gemin oldu. Bu ülkeyi beraber kurtaracağız, barışı beraber getireceğiz. Bu ülkeden sokakta çatı kaşık bir vatandaş görmek istemiyorum. Herkes huzur içinde olmalı. Öyle bir korkuyorlar ki. Yargı karar veriyor, polis yerine getirmiyor. Güçler ayrılığı ilkesi çöktüyse bu ülkede sorun vardır demektir. Düşüneceğiz sandığa öyle gideceğiz. Bartınlıların onu çok sevdiğini biliyorum. Rıza Yalçınkaya. Kendisinden rica ettim. Bartın’da belediye başkanı ol dedim. Kabul etti. O saat 70 bin dolar dedim ama arkadaşlar şimdi kağıt getirdi. O saat 700 bin TL’miş. Büyük rakamlara alışmadı bizim dilimiz…