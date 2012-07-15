Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi yönetenlerin, siyasi liderlerin mal varlıkları araştırılsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''28 Şubat sürecinde tartışılan isimlerin, hakkında soruşturma açılan isimlerin mal varlıkları araştırılacakmış. Gayet güzel, hiç itirazımız yok. Ama önce bu ülkeyi yönetenlerin, siyasi liderlerin mal varlıkları araştırılsın'' dedi.

Partisinin 17-18 Temmuz'da toplanacak 34. Olağan Kurultay'ı hazırlıkları kapsamında genel merkezde il başkanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ülkenin iyi yönetilmediğini, sorunlarla boğuşur hale geldiğini, CHP'nin böyle bir ortamda olağan kurultaya gittiğini ifade etti.

Türkiye için hayırlı, sorunlara çözüm getiren bir kurultay olması dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, ''Bu kurultayımızın da CHP için ciddi bir değişim ve dönüşüm kurultayı olacağına yürekten inanıyorum'' dedi.

Türkiye'nin ''dağ gibi sorunlarla'' boğuştuğunu, ancak iktidarın bu sorunlara çözüm üretemediğini öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''10 yıldır bu ülkeyi yönetenler, bu ülkenin hiç bir sorununa çözüm getirmediler. Daha fazla süre istiyorlarsa İstanbul'a dönüp baksınlar. 20-25 yıldır İstanbul'u yönetiyorlar. Bütün İstanbullular'a şunu söylüyorum; eğer arabanın içinde 5 saat beklemeyi göze alıyorsanız, bundan memnunsanız 'bu yönetim çok iyi 5 saat bizi yolda tutuyor, 5 saat az. 25 saate de biz razıyız' diyorsanız, adresiniz belli. Gidin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve onun yöneticilerine oy verin. Ama 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul'a bu yakışmıyor, niçin İstanbul'a Paris'e gelen turistten çok daha fazlası gelmesin. İstanbul niçin bir dünya başkenti olmasın, neden bir cazibe merkezi olmasın diyorsanız' onun yolu ve adresi de bellidir, CHP'dir.''

Kılıçdaroğlu, İstanbulluların Ege'ye Akdeniz'e gittiklerinde buradaki CHP'li belediyelerin çalışmalarına, İzmir'deki Aydın'daki uygulamalara bakmalarını isteyerek, bir kentin nasıl yönetileceğini böyle görebileceklerini söyledi.

CHP'li belediyelerin vatandaşa hesap verme konusunda da örnek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğu, CHP'nin yerel yönetimler tarihinde, marka kentler ve belediye başkanları çıkardığını anlattı.

İlk tercihli yolu, metroyu gündeme getirenlerin CHP'li belediyeler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Yeniden çağdaş kentler yaratmak istiyorsak İstanbul'un ayıbından Türkiye'ye kurtarmak istiyorsak, adresi bellidir. Bu kurultayımızda bunları dile getireceğiz. Bu kurultayımızda bu sorunları değil, çözümlerini de dile getireceğiz'' diye konuştu.



''Önce ülkeyi yönetenlerin mal varlıkları araştırılsın''



Telefonları dinlenen, üniversiteleri konuşmayan bir demokratik ülke olamayacağını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

''23 gündür, uçağı düşen, neden düştüğü belli olmayan, artık mizah konusu olan bir Türkiye olabilir mi? 'Efendim uçak terlikle mi düşürüldü, sapanla mı düşürüldü?' Böyle bir ülke yönetimi olabilir mi? Türkiye bunu hak ediyor mu? Bizim insanımız bunu hak ediyor mu? Böyle bir yönetimi hak ediyor mu? Türkiye'nin daha iyi bir yönetime ihtiyacı var. Daha uygar bir yönetime ihtiyacı var. Eleştirileri sabırla dinleyen bir yönetime ihtiyacı var. Bu kurultayımızı bu hava içinde topluyoruz.

Efendim, 28 Şubat sürecinde tartışılan isimlerin, hakkında soruşturma açılan isimlerin mal varlıkları araştırılacakmış. Gayet güzel, hiç itirazımız yok. Ama önce bu ülkeyi yönetenlerin, siyasi liderlerin mal varlıkları araştırılsın. 'Kızıma 20-25 bin gönderin' diyen kişiler bunu hangi gerekçeyle hangi iş adamından niye istiyorlar, bunlar araştırılsın. Önce buradan başlayalım. Balık baştan kokmasın. Ben şimdi buradan bir teklifte bulunuyorum; önce benim mal varlığımın araştırılmasından başlansın. Ben gocunmuyorum. Bir siyasetçi de çıkıp bunu bütün yürekliğiyle dile getirmeli ve söylemeli, önce benim mal varlığımdan başlansın. Siz başlarının mal varlıklarını bırakın. Halkı yöneten, yönetme erkine sahip olan insanın önce kendi halkına hesap verme sorumluluğunu üstlenmesi lazım.''

CHP'nin bu anlayış içerisinde kurultayını topladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmek için kararlı olduklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, ülkenin yeni, insanını seven, ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, bölmeyen, herkesi kucaklayan bir yönetime ihtiyacı olduğunu belirtti.



''Yeni kadrolarla yola çıkacağız''



Neredeyse herkesin komşusuna bile düşman hale geldiğini savunan Kılıçdaroğlu, ''Sabah akşam hakaret boyutuna ulaşan eleştirileri gündemine alan bir Başbakan'dan umut mu beklenir'' dedi. Onun için ülkenin yeni bir iklime, yeni bir anlayışa ihtiyacı olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, bu iklimi de ancak CHP'nin yaratabileceğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, ''Yeni kadrolarla yola çıkacağız. Yeni bir anlayışla yola çıkacağız. İnsanı seven, inançlara eşit mesafede olan herkesin inancına saygı duyan hiç kimseyi etnik kimliğinden ötürü ötekileştirmeyen Türkiye'nin en temel sorunlarına çözüm üreten bir anlayışa ihtiyacımız var'' diye konuştu.

İktidarın dış politikasını, egemen güçlerin talepleri doğrultusunda belirlediğini de ileri süren Kılıçdaroğlu, ülkenin başta işsizlik ve terör olmak üzere sorunlarının çözümüne yönelik projeleri olmadığını da iddia etti.

Kılıçdaroğlu, ''AKP'nin gündeminde bir tek şey var; sabah CHP, öğlen CHP, akşam Kemal Kılıçdaroğlu. Ertesi gün, sabah CHP, öğlen CHP, akşam Kemal Kılıçdaroğlu. İstediklerini söylesinler. Biz bu toplumu saydam bir toplum yapmaya, zenginleştirmeye, kaynaştırmaya, topluma barış getirmeye, barışın ülke coğrafyasının her alanında olmasını sağlamaya çalışacağız. Hedefimiz budur. Bu hedeflerle, bu ilkelerle kurultayımız topluyoruz. İl başkanlarımızla da bu çerçevede bir görüşme yapacağız'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından basın kapalı yapılan il başkanları toplantısına geçti. Toplantıda, 34. Olağan Kurultay'da belirlenecek parti yönetimine ilişkin il başkanlarının görüş ve önerilerini alacak.