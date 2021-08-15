Kılıçdaroğlu Bozkurt'ta: 2019 yılında bu bölge için taşkın, sel raporu hazırlanmış, ciddi bir önlemin alınmaması devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Kastamonu Bozkurt için sel ve taşkınlara dikkat çekilen bir raporun hazırladığını hatırlatarak, "2019’da bu bölgede ciddi taşkın, sellerin geleceği bilindiği halde ciddi bir önlemin alınmaması gerçekten devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir." açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bu yaraları sarmak için A partisi, B partisi diye bakmıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partisinin heyetiyle birlikte sel bölgesi Bozkurt’u ziyaret etti.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü Bozkurt sokaklarında bir araya geldikleri Kılıçdaroğlu ile ellerindeki bilgileri paylaştı

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete, ziyaretleri ve verdikleri destek dolayı teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, ilçede saha çalışması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de Bozkurt sokaklarında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na gelen kayıp ihbarlarıyla ilgili bilgi veren Soylu; Sinop, Bartın ve Kastamonu’nun tamamında bulunan ceset sayısını, 60 olarak aktardı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle:

İçişleri Bakanı Soylu ile ayaküstü gerçekleştirdikleri konuşmayı aktaran Kılıçdaroğlu, “Kendisi bazı bilgiler verdi kayıplar konusunda, ‘Daha henüz ulaşamadıkları ama ihbar olarak gelen kayıplar var. Son rakam konusunda zamanı geldiğinde, veriler elimize ulaştığında kamuoyunu bilgilendiriyoruz’ diye. Belediye Başkanı’mızla da görüştük.

"Bozkurt Belediye Başkanı’na elimizden gelen her türlü yardımı yaptığımızı, bir talepleri olduğu takdirde süratle karşılayacağımızı, belediye başkanlarımızın burada olduğunu, özellikle İBB Belediye Başkanı, sokağı tümüyle teslim aldı, orayı bir şekliyle kullanılır hale getireceğini ifade etti. Felaketten sonra önlem almak elbette hepimizin görevi. Önemli olan felaketin geleceğini bilerek önlem almaktır. 2019 yılında bu bölge için taşkın, sel raporu hazırlanmış. 2019’da bu bölgede ciddi taşkın, sellerin geleceği bilindiği halde ciddi bir önlemin alınmaması gerçekten devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir.

Bu selin geldiği, yağmurun yağdığı belli, yüzyıllardır bu gerçeği bütün Karadeniz yaşıyor. Peki nasıl olur da bütün bu gerçekler bilindiği halde dere kenarlarına yapılaşma izni verilir?

Türkiye inşallah gerekli önlemleri önceden alır. Türkiye’nin gerçek anlamda iyi yönetilmesi gerekir.

Bu çok acı bir şey, bundan ders çıkarmalıyız. Belediye başkanı arkadaşlarımızın ders çıkarması lazım. Ben özellikle sayın belediye başkanına da bu tür yapılaşmalara izin vermemesi konusunda düşüncelerimi açıkladım.

Bozkurtlular geçmiş olsun, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımızı müşterek sarıyoruz. Belediye başkanına da söyledim, bir felaketle karşı karşıyayız. Bu yaraları sarmak için A partisi, B partisi diye bakmıyoruz. O sorunları birlikte çözmek hepimizin ortak görevi olmak zorundadır. Sayın belediye başkanı da bunu doğru kabul etti."