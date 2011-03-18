Kılıçdaroğlu bu kez oy kullanabilecek

T24 - 12 Eylül referandumunda "ihmal" nedeniyle oyunu kullanamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için partisi bu kez tedbirli davrandı. CHP Lideri'nin isminin seçme listesinde olup olmadığını kontrol etti. Kılıçdaroğlu 12 Haziran seçimlerinde oyunu Ankara'da Arjantin İlköğretim Okulu'ndan kullanacak.



Çukurambar Mahalle Muhtarı Mehmet İhsan Gülbudak, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhtarlıktaki seçmen listelerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun da isimlerinin bulunduğunu söyledi.



CHP'den sabah saatlerinde arandığını ve listede Kılıçdaroğlu'nun adının bulunup bulunmadığının sorulduğunu anlatan Gülbudak, ''Herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı soruldu. Ben de olmadığını belirttim. Kayıtlarda herhangi bir sıkıntı yok. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu eğer evinde olursa Arjantin İlköğretim Okulu'nda oy kullanacak. Ankara dışında olursa kendisi milletvekili olduğu için 81 ilin herhangi birinde oyunu kullanabilecek'' dedi.





