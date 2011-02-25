-KILIÇDAROĞLU BU KEZ ERDOĞAN'A DESTEK VERDİ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 25.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan'ın Sarkozy'ye tepkisi haklı'' dedi. Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'a giderken parti otobüsünde gazetecilerle sohbet etti. Bir gazetecinin, Dersim ile ilgili açıklamalarını hatırlatarak, Başbakan'ın buna yönelik cevabını değerlendirmesini istemesi üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Başbakan ağzından çıkana her zaman dikkat etmek zorundadır. Ne söyledi? 'Dersim ile ilgili belgeleri açıklayacağım' dedi. Hatta bunu tehdit eder gibi söyledi. Biz de gayet sakin bir şekilde 'Sen Başbakan'sın, devleti sen yönetiyorsun, devletin arşivleri var, arşivleri açıkla' dedik. Yani şantaj yapmak Başbakan'a yakışır mı? Başbakan'a yakışan nedir? 'Ben açıklarım' dediği zaman belgeleri açıklamasıdır. Bu kadar basit. Açıklayabilir mi? Samimi söylüyorum, inanıyorum açıklayamaz. Çünkü onu açıklayacağı yüreği yok. Söylemek kolay, yapmak zordur. Sayın Başbakan söylediğini yapmalı. Tutarlı olmak istiyorsa bunu yapmalı.'' Kılıçdaroğlu, bir başka gazetecinin, Başbakan Erdoğan'ın ''CHP'nin tek partili dönemindeki belgeleri açıklayacağım'' sözlerini anımsatması üzerine de ''Ne diyordu? 'Ergenekon'u öğrenmek istiyorsanız Dersim'e bakın' demiyor muydu? Biz de bakmak istiyoruz. Belgeleri niye gizliyorsun? Açıkla. Var olan dosyaya baktık. Karşımıza Hayati Yazıcı çıktı ama orada kimi göreceğimizi bilmiyoruz. Açıklasın bakalım belgeleri kimmiş bunlar. Arşivler açık değil. Başbakanlık Devlet Arşivi'nde bile bütün belgeler açık değil. Bunu bilmeyen mi var? Herkes biliyor, bir tek Başbakan bilmiyor. Sözde halkı uyutacak'' değerlendirmesinde bulundu. ''Tek partili dönemlerde yaşananlardan şimdiki CHP'nin sorumlu tutulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu Kılıçdaroğlu, ''Eleştirecek başka bir şey bulamıyor da onun için. Ne yapacak? Cumhuriyet tarihi ile hesaplaşıyor Sayın Başbakan. Öyle anlaşılıyor. O dönemi eleştirecekmiş. O dönemi eleştiren dünya kadar kitap var zaten'' şeklinde yanıtladı. -''ARŞİVLERİ AÇILSIN''- Kemal Kılıçdaroğlu, ''Siz Genelkurmay arşivlerinin de mi açıklanmasını istiyorsunuz?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Genelkurmay devletin dışında bir organ değil ama Sayın Başbakan diyorsa 'Genelkurmay devletin dışında bir organ' ona bir şey diyemeyiz. Devletin içindeyse devletin arşivleri açılsın. Kaldı ki ben Plan Bütçe Komisyonunda görev yaptığım dönemde gizlilik kararı alınan arşivlerin, belgelerin belli bir süre sonra kamuoyuna açıklanmasını istedim. Bir süre konulur. Bu İngiltere'de, Amerika'da var, birçok ülkede var. 30-40 yıl geçer, sonra bu belgeler kamuoyuna açıklanır. Bizde hiç açıklanmıyor. Niye hiç açıklanmıyor? Devletin arşivlerinin de belli bir süre sonra açılması lazım, kendi tarihimizi bilmek zorundayız. Daha sağlıklı tahlillerin olması açısından onlar gerekli.'' Başka bir gazetecinin, ''Ebedi sır olmaz'' sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, ''Onu, sadece biliyorsunuz Dolmabahçe'de yaşadık. İki kişi görüştü ve görüşmeyi mezara götüreceklerini söylediler. Bu da herhalde sadece bizim ülkemizde rastlanan bir olay. Demokrasisi sağlıklı çalışan bir ülkede böyle bir olay olmaz'' ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, 1915-16 olaylarına ilişkin arşiv belgelerin de açıklandığını anımsatarak, ''O döneme ait, 1915-16 yıllarına ait Osmanlı belgeleri açıklandı. Bu, gayet güzel bir şey. Bir eksik, yanlışlık varsa, o günün koşulları dikkate alınarak tarihçiler tarafından değerlendirilir. Buna sağduyu ile yaklaşmamız lazım ama geldiğimiz noktada Başbakan 'ben açıklarım ha' diyecek, biz suçluymuşuz gibi... Buyur açıkla. 'Yok, şimdi elimizde, belge yok...' Çocuk kandırıyor'' diye konuştu. Bir konuşmasında özel hayatin gizliliğine vurgu yaptığı anımsatılarak, ''(Bizde de belge var, biz de mi açıklayalım?) dediniz. Bunu biraz açar mısınız?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, şu cevabı verdi: ''Bize de çok sayıda belge geliyor, biz onları açıklamıyoruz. Sonuçta 'bunlar doğru değil' diyoruz. Kişilere, özel hayatın gizliliğine saygımız var. Buna hukuk devleti içerisinde önce Cumhuriyet savcılarının uyması gerekir. Adı üstünde Cumhuriyet savcısı... Cumhuriyet savcısı unvanını bırakıp, 'AKP savcılığına' soyunursa bu doğru değil. Görünen tablo bazı savcıların 'iktidar savcısı', 'AKP savcısı' olduğu şeklinde bir imaj çıktı ortaya. İmajın da ötesine geçti, böyle bir yapı çıktı ortaya.'' -AİLE SİGORTASI SİNEMALARDA TANITILACAK- Kemal Kılıçdaroğlu, ''Yargıtay ve Danıştaya savcılar atandı. Bu arada idari mahkemelere de atamalar yapıldı. Sizin eleştirileriniz yerini mi buldu?'' sorusuna, ''Yargının ele geçirilmesi süreci aşama aşama devam edecek. Yargı siyasallaştırılacak. Bu atamalar da bunun göstergesi. Önümüzdeki süreçte bunu daha çok göreceğiz'' karşılığını verdi. Bir gazetecinin, ''İlginç isimler de var'' sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, ''İsim vermek istemiyorum ama AKP'nin yargıyı ele geçirme sürecidir. Yapılan uygulamalar bunu açıkça gösteriyor zaten'' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Van'da ve İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıların devamının gelip gelmeyeceği sorusuna, ''Düşünüyoruz. Bir Konya'da yapmayı düşünüyoruz ama seçim takviminde bu toplantı süresi arasında bir sıkışıklığımız olur mu diye kaygımız var ama ön hazırlıkları yapılıyor. Eğer yapabilirsek yapacağız. Bu kez mütedeyyin insanların kaygıları, onların CHP'ye bakışları, beklentileri... O çevre ile de görüşmek istiyoruz'' karşılığını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, seçim hazırlıklarına ilişkin soru üzerine de şunları söyledi: ''Diğer partileri bilmiyoruz ama aşağı yukarı broşürlerimizi büyük ölçüde hazırladık. Reklam filmlerimiz büyük ölçüde hazır. 1900'e yakın sinemada aile sigortasıyla ilgili hazırlanan filmin gösterimine ilişkin çalışmalar sonuçlandı. İş, bir sözleşmeye kaldı. Onların fiyat görüşmeleri devam ediyor. Karadeniz, Trakya, Anadolu'da afişlerimizi asabileceğimiz yerler için personel gönderildi, ön görüşmeler yapıldı. İyi bir çalışmamız var. Dün Parti Meclisi'nde gençlikle ilgili bir projemizi açıkladık. Seçmen davranışlarıyla ilgili belki de Türkiye'de ilk kez bir siyasal parti bizim seçimler sırasında ağırlık vereceğimiz ilçeler bazında, bugüne kadar daha çok il bazındaydı, bir değerlendirme yaptık. Bununla ilgili bir sunuş yapıldı. Önümüzdeki günlerde il başkanları, ilçe başkanları ve kadın kollarını çağıracağız. Onlarla ilgili bir toplantımız var. O toplantılarda da aile sigortası üzerinde duracağız, söylemlerimiz üzerinde duracağız. O toplantıda il ve ilçe başkanlarına çok ayrıntılı bir doküman vereceğiz. Seçimler sırasında hangi sandıklarda, hangi bölgelerde çalışmanın yoğunlaşması gerekir onunla ilgili planlarımız olacak.'' -SAROKZY'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Türkiye ziyaretine ilişkin tepkisini doğal karşıladığını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Olması gereken bir tepkiydi. Sarkozy'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecine sıcak bakmadığını, engeller çıkardığını biliyoruz. Yasal değişiklikler de yapıldı Fransa'da biliyorsunuz. Sarkozy'nin Türkiye'ye daha sıcak bakmasını isterim. Türkiye'ye gelirken de G20'nin bir üyesi olarak geliyor ama biz daha farklı bir kimlikle Türkiye'ye gelmesini, görüşmeler yapmasını, tarafları dinlemesini isterdik. Yani Sayın Başbakan'ın tepkisi haklı'' diye konuştu.