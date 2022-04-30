CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu güzel ülkede hepimiz kucaklaşalım ve barış içinde yaşayalım, en büyük arzum bu ve benim bu ülkede yaşayan, bu coğrafyada yaşayan herkese bir sözüm var; ben bu kucaklaşmayı sağlayacağım, ben bu barışı sağlayacağım. Ben bu ülkede her çocuğun evde huzur içinde anneleri tarafından yatağa yatırılmasını sağlayacağım, ben bu ülkede ve bu coğrafyada hiçbir ailenin karanlıkta kalmaması için mücadele edeceğim” dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bu akşam İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftar öncesi konuşma yapan Küçükçekmece Belediyesi Eski Encümen Üyesi Şefik Ok, “Bana her zaman desteği ve emeği olan sayın genel başkanımın olduğu yerde konuşmak pek de şık olmaz ve o haddimi de bilirim. Bu coşkulu günde şunun farkına vardım; insanın milleti insanın şerefidir. Yerimiz dar salonlara sığmıyoruz, farkındayım ama gönlümüzün geniş olduğunun da farkındayım” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu da şöyle konuştu:

"İslam dünyasının da sorunlarını çözmek zorundayız"

“Şefik bey konuşma yaparken heyecanlandığı söyledi, heyecan güzel bir şeydir. Öncelikle sizlerle bizi buluşturduğu için, beni buluşturduğu için, dostları buluşturduğu için hepinize yürekten teşekkür ederim. Ramazan ayı duygularımızın yoğunlaştığı bir aydır. Bu ayda her birimiz birbirimizin derdiyle meşgul oluruz, sorunlar varsa çözmeye çalışırız. Dolayısıyla Ramazan ayında dostluk, kardeşlik, kucaklaşmak çok önemlidir. Buna büyük bir ihtiyacımız var, kucaklaşmaya ihtiyacımız var, dertleşmeye ihtiyacımız var, helalleşmeye ihtiyacımız var. Biz bunları yaparsak bu ülkedeki bütün sorunları çözeriz. Niye çözmeyelim? Elin oğlu kendi sorunlarını çözüyor da biz niye çözmeyelim.

Sadece kendi sorunlarımızı değil İslam dünyasının da sorunlarını çözmek zorundayız. Bakın bugün İslam dünyasında kan akıyor, insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Neden acaba, hangi gerekçeyle yapılıyor bunlar. Ramazan ayı bütün İslam dünyasının bir araya gelip kendi duygularını paylaştıkları, dostluğun, barışın, kardeşliğin egemen olduğu bir dünyayı inşa etme ayı olmalıdır. Biz Ramazan ayını bu duygularla kutlamalıyız, bu duygularla anmalıyız, bu duygularla bir araya gelmeliyiz. Hepimizin görevi en yaşlımızdan en gencimize kadar, kadından erkeğe kadar hepimiz aynı duygularla büyütmek zorundayız sevgiyi, barışı, kardeşliği ve dolayısıyla bu davet benim açımdan çok anlamlı ve önemli.

"Bu mücadelem benim bireysel mücadelem değil, bu mücadele hepinizin mücadelesidir"

"Çatışmalardan, kavgalardan uzak bir arada yaşayarak ve bir arada kucaklaşarak ve bir arada sevgiyi büyüterek yaşamalıyız. Bunu yapabilir miyiz, evet yaparız, bunu sağlayabilir miyiz, evet sağlayabiliriz. Bütün mesele ortak iradeyi egemen kılmaktır ve biz bu ortak iradeyi egemen kılmak zorundayız. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, ettiğiniz duaları, ibadetlerinizi, orucunuzu yüce rabbim kabul etsin ve istiyorum, arzu ediyorum ki; bütün arzularınız, bütün dilekleriniz yerine gelsin. Bu güzel ülkede hepimiz kucaklaşalım ve barış içinde yaşayalım, en büyük arzum bu ve benim bu ülkede yaşayan, bu coğrafyada yaşayan herkese bir sözüm var; ben bu kucaklaşmayı sağlayacağım, ben bu barışı sağlayacağım, ben bu ülkede her çocuğun evde huzur içinde anneleri tarafından yatağa yatırılmasını sağlayacağım, ben bu ülkede ve bu coğrafyada hiçbir ailenin karanlıkta kalmaması için mücadele edeceğim. Benim bu mücadelem benim bireysel mücadelem değil, bu mücadele hepinizin mücadelesidir, böyle bilmenizi isterim. Tekrar dualarınız kabul edilsin, orucunuz kabul edilsin, hepinize saygılarımı, sevgilerimi, dostluğumu ve yüreğimi takdim ediyorum, sağ olun var olun." (ANKA)