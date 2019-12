-KILIÇDAROĞLU: BU ANAYASA DAHA KÖTÜ MUĞLA (A.A) - 17.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu Anayasa şu anda elinizde olan hakları dahi elinizden alan bir Anayasadır. Yani bu Anayasa Kenan Evren anayasasından daha kötüdür diyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Referanduma Hayır'' gezileri kapsamında Muğla'da vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, Eski Otogar Meydanı'nda düzenlenen mitinge, ''Destek verin, güç verin eşkıyalardan, haramilerden bu ülkeyi temizleyelim'' diye başladı. Kılıçdaroğlu, ''Eğer bir anayasa, topumun benimsediği ve kabul ettiği bir anayasa ise mutlaka uzlaşmayla hazırlanmıştır. Uzlaşmayla hazırlanmayan bir anayasa dayatma anayasadır. Recep Bey'in getirdiği Anayasa da dayatma anayasadır. Bunu bilginize sunuyorum. Parlamentoda görüşülürken '2 maddeyi çıkartın biz de evet diyelim, milleti yazın sıcağında sandıklara taşımayalım' dedik. 'Siz başka işlerle ilgilenin hayır' dediler. 'Biz bildiğimizi okuyacağız halka dayatacağız, onlardan da evet oyu alacağız' dediler'' şeklinde konuştu. Mahkemelerde ''adalet mülkün temelidir'' diye yazdığını anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Oradaki mülk sözcüğü Recep Bey'in mülkü değil o mülk, devlet demektir. Adalet, devletin temeli demektir. Eğer siz adaleti siyasallaştırırsanız, oraya bu işin uzmanlarını değil de partiye yakın olan insanları seçerseniz, adaletin temeli sarsılır. Önümüzdeki en ciddi risk budur. Bu konuda yurttaşlarımı uyarmayı bir görev addediyorum''dedi. Son günlerde yaşanan toplu sözleşme konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: ''Diyorlar ki 'biz bu Anayasada memurlar için toplu sözleşme getirdik'. Toplu sözleşme ne demektir? Masaya oturursun, uzlaşamazsanız grev hakkınız var. Grev hakkı var mı? Getirmiyorlar, neden getirmiyorlar? Hani demokrattınız? Hani Uluslararası Çalışma Örgütünün getirdiği kurallara Türkiye'de imza atmıştınız? Yeri gelince memuru kandıracaklar, 'sana toplu sözleşme getirdik', sana grev hakkı yok. Peki toplu sözleşmede uyuşamadık, ne yapacağız? Hakem kuruluna gireceğiz. Hakem kurulunda kim var. Recep Beyler var. Onlar peki toplu sözleşmede öngörülen maddeyi iyileştirebilirler mi Recep Bey'in baskısıyla. Diyelim ki hakem kurulunda da istediğiniz koşul gerçekleşmedi. Yargıya başvurma hakkınız var mı? Yok?'' ''İlk kez bir anayasada 'idari bireyler, yargıya gitmeyecekler' diye açık hüküm koyulduğunu'' ileri süren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Bunu da sizin bilginize sunuyorum. Özellikle bütün memurların bilmesini istiyorum. Diyelim ki bir memur bir yerde çalışıyor. İktidarın hoşuna gitmedi. Onu sürdüler. Mevcut uygulamada memurun üyesi olduğu sendika dava açarsa haklıysa memur geri gelir. Memurun cebinden de beş kuruş para çıkmazdı. Şimdi ne yapıyorlar? Anayasaya sendika dava açamayacak. Ancak memur dava açabilir. Memur nereden verecek avukat parasını. Bu konuda da bütün memurlarımızı uyarıyorum. Bu Anayasa şu anda elinizde olan hakları dahi elinizden alan bir anayasadır.'' ''Demokrasi geleneği olmayan, baskıcı, demokrasiyi içine sindiremeyen, herkesi aldatan bir siyasal anlayışın Türkiye'ye demokrasiyi getiremeyeceğini'' ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bunlardan birisi de sözde Avrupa Birliğinden sorumlu. Diyor ki 'bu Anayasaya hayır diyenin aklından şüphe ederim' demokrasiye bakın, demokrasi anlayışına bakın. Eğer senin anayasana 'evet' dersek hiç bir sorun yok, hepimiz akıllı olacağız ama 'hayır' dersek beyefendiye göre hepimiz akılsız olacağız. Bunu söyleyen adam akılsızdır, bunu unutmayın.'' Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey son zamanlarda dozu o kadar kaçırdı ki rahmetli İnönü'ye bile saldırıyor. Efendim neymiş, Dersim İnönü zamanında bombalanmış. Bari tarih öğren, tarih bilmiyorsan etrafına sor. Demek ki Recep Bey camlara bakmadan konuşuyor, camlara bakmadan konuştuğu için de ne söylediğini bilmiyor'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, ''Kutsal bir aydayız. Ramazan ayındayız. Müslüman kesiliyorlar. Kuran'da der ki 'ölenlerin arkasından hayırla yad ediniz' der. Bunlar ölenlerin arkasından hayırla yad etmiyorlar. Kendi çıkarları için kullanırlar, dini kullandılar, imanı kullandılar, Allah'ı kullandılar, Peygamberi kullandılar, hepsi köşeyi döndü'' diye konuştu. ''Size Anayasada bir numara daha anlatayım'' diye hitap eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Diyelim ki bir savcı, herhangi bir vatandaşı, bir işadamını bir sanayiciyi, yasadışı sorgulattı. Yasalara aykırı sorgulattı, telefonlarını dinletti ve ondan sonra da bunu kamuoyuna açıkladı. Bunu yaptığınız zaman şu andaki yasalara göre, Adalet Bakanlığına bu savcıyı şikayet edebiliyorsunuz. Adalet Bakanı izin vermezse Danıştaya dava açabiliyorsunuz. Şimdi Danıştaya dava açma hakkı yurttaşın elinden alınıyor. Savcı her türlü baskıyı yapabilir, her türlü yasadışı işlevi yapabilir. Bakan diyor ki 'sen yap ben seni koruyacağım, sana izin vermeyeceğim hiç merak etme seni kimse Danıştaya götüremez yargılayamaz'. Bu anlayışı da bunların demokrasi anlayışı olarak her yerde teşhir etmenizi isterim. Bunlarda demokrasi yok. Bu anayasada dokunulmazlık var mı? Recep Bey dokunulmazlığı getirmiyor değil mi? Şimdi soruyorum, yolsuzluk yapmadıysan, kul hakkı yemediysen, yolsuzluk yapanları korumadıysan, söz verdin, seçim meydanlarında söz verdin, televizyon ekranlarında söz verdin, dokunulmazlıkları neden koymadın Anayasanın içine. Ne engel vardı? Recep Bey engeli vardı. Yargılanmaktan korkuyor, hesap vermekten korkuyor.'' Miting alanındaki pankartlardan bazılarını okuyan Kılıçdaroğlu ''Bunlar ikiyüzlü politika yaparlar. Burada güzel bir pankart var. 'Soyunu açıkla Recep Bey' diyor. Recep bey ne derdi sık sık dile getirirdi 'Biz yaratılanı seviyoruz Yaradan'dan ötürü' değil mi? Peki bunu söyleyen adam bir başkasının soyuyla sopuyla uğraşır mı? Bunlar uğraşırlar iki yüzlü bunlar. Size söz veriyorum, yetki verin, güç verin, Recep Beylerin maskesini indirmek benim boynumun borcu olacaktır'' diye tamamladı.