-KILIÇDAROĞLU: BU ALGIYI KIRMAK İSTİYORUZ ANTALYA (A.A) - 02.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişten beri CHP ile iş adamları arasında bir mesafe ve uyuşmazlık olduğu algısı bulunduğunu belirterek, bu algıyı kırmak istediklerini söyledi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, ''Siyaset adamı, iş adamının siyasi görüşüne göre karar vermez. Siyaset kurumunun görevi iş adamının önündeki engelleri kaldırmaktır. Onun istihdam yaratmasını sağlamaktır. 'Bu bizim partili bunu koruyalım, bu bizim partili değil, bunu batıralım'. Bu, olmaz. Siyasetin gelip dayanabileceği en tehlikeli alan budur'' dedi. Türkiye'nin gündemini ekonominin oluşturması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Eğer biz bu ülkede ekonomiyi gerçekten sağlıklı bir yapının üzerine kuracaksak, unutmamamız gereken bir şey var. Bir ülkenin dünyada söz sahibi olması, yani aktör olması, yani oyun kurucu olması için ekonomisinin güçlü olması lazım'' diye konuştu. Türkiye'de reel sektörün desteklenmediğini savunan Kılıçdaroğlu, ekonomisini sıcak para girişine teslim eden bir ülkenin sağlıklı büyüme yakalayamayacağını kaydetti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''(Türk Lirası çok değerlidir, Merkez Bankasında şu kadar döviz vardır) diye övündük. Türk lirasının değerli olmasıyla övünen insanlar ekonomiyi bilmiyordur. Ekonominin e'sini bile bilmiyorlardır. Amerika'da kriz çıktı. Obama ne yaptı, 1,1 trilyon dolar para bastı. Bütün dünyaya dolar ve kendi krizini ihraç etti. 1.1 trilyon dolar yetmedi, 600 milyon dolar daha bastı. Sonra biz geriye dönüp baktık, Amerikan mallarını herkes alıyor. Biz fabrikalarımızı kapattık. Çünkü Türk Lirası değerli, satamıyoruz. Türk lirasının çok değerli veya çok değersiz olması yanlış. Ekonomi kurallarına göre olması gereken yerde olması lazım.'' Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Üretim artar, fabrikalar kurulur, istihdam buna bağlı artar ve tam istihdam sağlanır. Yani hiçkimse işsiz kalmaz. Biz de büyüme var ama işsizlik azalmıyor. İlk kez ekonomi tarihinde veya kurallarında farklı bir kural çıktı. Türkiye ekonomisi bağlamında söylüyorum, 'istihdam yaratmayan büyüme' kavramı çıktı. İki gün önce AB Büyükelçileriyle konuşurken 'istihdam yaratmayan büyüme kavramının' geliştiğini söylediğimde güldüler. Türkiye ekonomisi bu halde. Bir ekonomi büyüyorsa istihdam yaratması lazım. Ekonomi büyüdüğü halde 12 milyon 715 bin yoksul çıkıyor ve yoksul sayısı bir yılda 818 bin kişi artıyorsa orada bir sorun var demektir.'' -KALİTELİ DEMOKRASİ- Kaliteli bir demokrasinin adil bölüşüme bağlı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, ekonomik özgürlüğü bulunmayanın siyasal özgürlüğünün de olamayacağını kaydetti. Aile Sigortası Projesi ile ilgili de bilgi veren Kılıçdaroğlu, bunun Uluslararası Çalışma Örgütünün getirdiği dokuz sigorta dalından biri olduğunu ve diğer sekizinin Türkiye'de uygulandığını vurguladı. Türkiye'nin 1971 yılında dokuz sigorta dalının tamamını uygulayacağına dair uluslararası anlaşmaya imza attığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Bu 40 yıllık hayaldir. İnşallah uygulayacağız ki bu ülkede bir çocuk bile yatağa aç girmesin'' dedi.