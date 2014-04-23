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Kılıçdaroğlu: Bu 23 Nisan'ı Berkin Elvan'a adıyorum

Kemal Kılıçdaroğlu: Bir dikta rejimi kurmaya çalışanları önce Atatürk’ün Balıkesir’de de yaptığı konuşmaları iyice öğrenmeleri gerekir

23 Nisan 2014 17:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı grubum adına 23 Nisan temel hak ve özgürlükleri için, canlarımızı feda eden gençlerimiz için ve Berkin Elvan’a adıyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenen özel oturumda konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Mustafa Kemal’e atıfla söylemek isterim ki ulusal egemenliğin karşısına zincirleri erimiştir. Bir dikta rejimi kurmaya çalışanları önce Atatürk’ün Balıkesir’de de yaptığı konuşmaları iyice öğrenmeleri gerekir. Milli irade sadece bir şahsın düşünmesinden ibaret değildir. Ulusal Egemenlik çoğulculuk bir rejim ve hukukta adalet meselesidir. Sandıktan çıktım ne istersem yaparım anlayışı ulusal egemenlik kavramıyla bağdaşmaz.

Ulusal egemenlik sandıktan çıkan oy sayısına bağlı değildir. Egemenlik bütün ulusundur. Böyle bir yönetim anlayışa cumhuriyet kelimesi yakışmamıştır. Uygulanan yüzde 10 seçim barajı egemenliği hiçe sayarak ve iktidarda kalmak için her şeyi reva gören bir zihniyetin ürünüdür.

 

‘Berkin Elvan'a adıyorum’

 

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı grubum adına 23 Nisan temel hak ve özgürlükleri için, canlarımızı feda eden gençlerimiz için ve Berkin Elvan’a adıyorum."

 

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