Kılıçdaroğlu: Bombanın pimi meraktan değil, kasıttan çekilmiştir

CHP Geenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'daki patlamaya ilişkin, "Eğer o bombanın pimi çekilmişse meraktan değil, kasıttan çekilmiştir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Kalecik ilçesinde düzenlenen Kalecik Karası Üzüm Festivali'ne katıldı. Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'da meydana gelen patlama konusunda hükümete yönelik eleştirilerini sürdürdü. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Afyon'daki patlamaya bazı askerlerin merakının neden olabileceği yönünde ihtimaller olduğu açıklamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "O bombanın pimi meraktan değil kasten çekildi" şeklinde konuştu

Doğruları söylemenin iktidarın namus borcu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, '’Hangi çağda yaşıyoruz biz. Eğer bu ülkeye siyasal iktidar doğru bilgi vermiyorsa halkına doğruları söylemiyorsa oturup şapkamızı önümüze koyacağız. Demokrasinin birinci kuralı, devletin saydam olmasında yatar’’ dedi.

Mühimmat deposunda kameraların olup olmadığının açıklanmasını isteyen Kılıçdaroğlu, ''Bir asker mühimmat deposunda eline alacak bombayı, pimini çekecek, bekleyecek patlıyor mu patlamıyor mu. Akıl dışı uygulama bu. Eğer o bombanın pimi çekilmişse meraktan değil, kasıttan çekilmiştir'' diye konuştu.