-KILIÇDAROĞLU: BÖLÜNMEYECEĞİZ İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilliği listelerine giremeyenlerin üzülmemesini isteyerek, ''Bu ülkeye hizmet etmenin yolu sadece milletvekilliğinden geçmez. Hepimiz çalışacağız, hepimiz gücümüzü ortak hale getireceğiz. Bölünmeyeceğiz, parçalanmayacağız'' dedi. Büyükçekmece Belediyesince yaptırılan bazı tesislerin açılış ve temel atma törenine katılan Kılıçdaroğlu, Mimarsinan'daki Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören alanına gelişi sırasında otobüsün içerisinden vatandaşları selamladı. Planlanandan yaklaşık iki saat geç başlayan törende konuşan Kılıçdaroğlu, gecikmeden dolayı vatandaşlardan özür diledi. Buraya gelmeden önce işlerinden atılan işçilerle bir araya geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, onların dertlerini dinlediklerini söyledi. Alın teri ve emeğin kendileri için kutsal olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Aşı, işi belki bir şekilde buluruz da önemli olan özgürlük. Bir insanın yaşarken özgür olması lazım. Özgürlük hava gibi bir şeydir, hissetmezsiniz ama havayı teneffüs edersiniz. Eğer hava kirlenirse o zaman hava almakta zorlanırsınız. O zaman havanın değerini daha iyi anlamış oluruz. Biz sizin partiniz olarak, CHP olarak, temel bir hedefe kitlendik. İş, aş bulacağız, bu memlekete özgürlüğü getireceğiz. Bunlar size sözümüzdür bizim'' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu telefon dinlemelerine de işaret ederek, şunları kaydetti: ''Telefonlarınız dinleniyormuş, dinlemezlerse namerttirler. Sabahtan akşama kadar telefonlarımızı dinleseler ne olur? Ne konuşuyoruz zaten biz? Biz onlar gibi cebimizi düşünmüyoruz ki... Onlar gibi bir belediye başkanının makamında oturup, 'Şu poşetten deste deste paraları çıkar' demiyoruz ki. Bizim bir derdimiz var, 'Bu güzel coğrafyada bir çocuk bile yatağa aç girmesin' diyoruz. Bizim derdimiz bu, onların derdi başka. Bunun için aramızda büyük farklar var.'' ''Yoksulluğu yeneceğiz'' diyen Kılıçdaroğlu, partisinin ''Aile Sigortası'' projesinden bahsetti. Kılıçdaroğlu, askerlik konusuna da değinerek, şunları kaydetti: ''Dedik ki; 'Askerliği önce 9 aya, sonra aşamalı 6 aya indireceğiz. Hemen itiraz, 'Vay efendim bu memleketi kim koruyacak?' Allah aşkına, senin çocuğun gidip 3,5 ay askerlik yaptığında aklına gelmedi de garibanın çocuğu askere gidince mi senin aklına millet ülkeyi nasıl savunacak diye geliyor? Hiç meraklanmayın, biz onların hepsinin hesabını yaptık. Biz onlar gibi kafadan atmayız. Unutmayın ben zaten bir hesap uzmanıyım.'' Partililerin, ''Gün gelecek AKP halka hesap verecek'' şeklinde slogan atmaları üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Hiç merak etmeyin, biz o hesabı soracağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, yeni CHP'nin, ülkenin sorunlarına kilitlenen bir parti olduğunu vurgulayarak, ''Yeni CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin çınarlarından tomurcuk olarak doğan bir partidir. Yeni CHP, gücünü Kuvayı Milliye'den alan bir CHP'dir'' şeklinde konuştu. Milletvekilli listelerini açıkladıklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yeni, genç bir kadro. Gönül isterdi ki başvuranların hepsini alalım. 4 binin üzerinde başvuru var. Ancak alabileceğimiz 550 kişi. 550 kişiden bunlar en seçilenler, en beğenilenler değil. Hepsi seçkin, hepsi yurtsever, hepsi CHP'li, hepsi bu ülke için çaba harcamak istiyor.'' Kılıçdaroğlu, demokrasi konusunda hangi noktaya gelindiğinin bilindiğini ifade ederek, ''Baskıyı biliyorsunuz. İnsanların sabahın köründe gözaltına alınıp tutuklandığını, hapislere atıldığını biliyorsunuz. Bunları kıracağız. Bu karanlık sayfaları Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinden söküp atacağız ve kesinlikle bu ülkede çağdaş uygarlığı sağlayacağız'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, hiçbir baskının kendilerini yıldıramayacağını belirterek, ''Bedel ödemek varsa, bu kardeşiniz başta olmak üzere bedel ödemekten korkmayacağız, çekinmeyeceğiz. Eğer bu ülkede karanlıklar aydınlığa çıkacaksa bu bedeli de ödemeye hazırız'' ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin tarihinde ilk kez 38 kadının seçilebilecek sıralardan aday gösterildiğini, bunların yeni dönemde milletvekili olarak parlamentoya gireceğini kaydetti. Törene, Sabahat Akkiraz, Süleyman Çelebi ve Oktay Ekşi'nin de aralarında bulunduğu CHP milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı. Tören öncesinde Sabahat Akkiraz konser verdi.