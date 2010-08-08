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Politika

KILIÇDAROĞLU: BOĞAZIMIZDAN HARAM LOKMA İNMEDİ ZARA (A.A)

08 Ağustos 2010 14:58

-KILIÇDAROĞLU: BOĞAZIMIZDAN HARAM LOKMA İNMEDİ ZARA (A.A) - 08.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirirken ''İster askerin arkasına saklan, ister kriz yarat, gideceksin'' dedi. Sivas'ın Zara ilçesinde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, CHP iktidarının vatandaşın sorunlarını akılcı yollardan çözeceğini belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Isparta'da yaptığı konuşmada kendisine yönelik ''Bilmediğin aşı yeme, davul gibi şişesin'' dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Allah'a çok şükür boğazımızdan aşağı haram lokma inmedi. Allah'a çok şükür, çiğ yemedik ki karnımız şişsin. Ama, senin aklın fikrin yemekte. Nerede bir şey olsa, yemek... Fındık diyorum, fındık yemekten bahsediyor, kayısı diyorum, yemekten bahsediyor. Yiye yiye doymadın mı? Allah gözünü doyursun. Bırak, biraz da millet doysun. Bunlara dersini vereceğiz. Fakir-fukara edebiyatı yapanlar, Allah, peygamber diyerek din sömürüsü yapanlar, hepsi han hamam sahibi oldu.  Bunlar, bölücüdür. Bölücülere inanmayın. Bölücüler, ülkeyi böldüler, kardeşi kardeşe düşman yaptılar. Ama biz bölünmeyeceğiz. Tek yürek olacağız. Diri, iri olacağız, onurlu Türkiye'yi ayağa kaldıracağız.'' Başbakan Erdoğan'ın, ''Ben, kimseye hesap vermem'' dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Sen kimsin ki millete hesap vermeyeceksin? Kimler hesap vermez? Allah'tan korkan, kuldan utanan, milletine hesap vermeyi, namuslu görev kabul eder. Bunlarda utanma da kalmadı. Ben, sana hesap soracağım Recep Bey. Nereye kaçarsan, kaç'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, dün Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Isparta'da sokakların gül suyuyla yıkandığını kaydederek, ''Isparta'da ne yapmışlar? Gül suyuyla yıkamışlar. Artık o, gül suyuyla banyo yaptı. Havuzlu villasına alsın gül suyunu, banyo yapsın. Çünkü, Recep Bey'e bu yakışır'' ifadelerini kullandı. AK Parti iktidarında eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a, Üstün Hizmet Madalyası verilmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, ''Muhtırayı veren adama, dünyanın hangi demokrasisinde Üstün Hizmet Madalyası verilir? Yiğit adamsan, çık açıkla'' dedi.

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