-Kılıçdaroğlu: BM'nin raporu talihsizlik ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BM'nin Mavi Marmara gemisiyle ilgili raporu ''Gerçekten bir talihsizlik'' olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, sınır birliklerinden birini ziyaret etmek üzere Ankara'dan Van'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda AA muhabirinin BM Soruşturma Komisyonunun, İsrail'in Mavi Marmara gemisi saldırısına ilişkin hazırladığı Palmer Raporu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili sorularını yanıtladı. ''BM'nin raporu, gerçekten bir talihsizlik'' diyen Kılıçdaroğlu, İsrail'in uyguladığı kaba kuvvetin, yurttaşların yaşamını yitirmesine yol açtığını hatırlattı. Ancak ortaya çıkan raporun, Türkiye aleyhine olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bu raporun hazırlanmasında bizim temsilcimiz de vardı ama onun verdiği muhalefet şerhinin de işe yaramadığı anlaşılıyor. Raporun bir diğer temel özelliği, Gazze ablukasını meşrulaştırmış olmasıdır, bu da Türkiye'nin aleyhine. Aslında bütün bunları Türkiye'nin bilmesi, düşünmesi gerekirdi. Düşünmeden, bilmeden yola çıkarsanız, bu tür duvarlarla karşılaşırsınız. Dış politika açısından gerçekten hüzün verici bir tablo.'' Böyle bir tablonun ortaya çıkmasını hiç kimsenin istemeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Şimdi önlem almaya çalışıyoruz; efendim işte ikinci katip düzeyine indiriyoruz, Büyükelçilikteki görevlileri. Daha önce de oldu zaten, bunlardan sonuç elde edilemez. Sonuç nedir? Yarın Gazze ablukasıyla ilgili olarak İsrail çıkacak diyecek ki: BM, benim lehime karar verdi. Verdi mi, verdi. Sonucu kim yarattı: Mavi Marmara yarattı. Demek ki; en baştan düşüneceksiniz, Türkiye'nin çıkarları öyle küçük olaylara alet edilmemeliydi. Geldiğimiz tablo üzüntü verici'' diye konuştu. Daha sonra Van'a hareket eden Kılıçdaroğlu, buradan sınır birliklerinden birine geçerek, birlikte bulunan askerlerle bayramlaşacak ve birlikte öğle yemeği yiyecek.