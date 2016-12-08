Kılıçdaroğlu: Bizi FETÖ ile bir araya getirmeye çalışanlara güler geçerim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına Adana mitinginde gazeteciler Ali Bulaç, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın alkışlanmasının ardından, kendisine yönelik eleştirileri değerlendirirken, ünlü Fransız düşünür Voltaire’in, "Fikirlerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi ifade edebilmeniz için canımı bile veririm" sözünü anımsattı. Kılıçdaroğlu, "Ben bilmiyor muyum, o gazeteciler geçmişte ne yaptı? Bugün bizi FETÖ ile bir araya getirmeye çalışanlara güler geçerim" dedi. "AKP’nin bu süreçte sağdan soldan yeni işbirlikçileri var. AKP önce kendine baksın" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu "Dün FETÖ’yü büyütenler, bugün farklı grupları büyütüyor. CHP’nin cemaatle işi olmaz. Yamamaya çalışıyorlar, yamayamazlar. Sen büyüttün bunları” görüşünü savundu.

Hürriyet Rıfat Başaran'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, "Ben bilmiyor muyum, o gazeteciler geçmişte ne yaptı? Biz hiçbir gazetecinin yazdıklarından dolayı tutuklanmasını kabul etmeyiz" dedi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, dün Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) özetle şunları söyledi:

"Saltanat kuruyor"

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, vatandaşa “Dolarlarınızı bozdurun’ diye çağrı yapıyor. Vatandaş dolar bozdururken kendisi saltanat kuruyor, 80 milyon dolarlık uçağa biniyor. Eğitim sistemiyle oynarsan, 4 artı 4’ü çıkarırsan sonuç bu olur. Bu sonuç sürpriz değil.

"Beni eleştirdiler"

"Gazetecilerin cezaevinde olması sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunu. Voltaire’in ‘Fikirlerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi ifade edebilmeniz için canımı bile veririm’ diye bir sözü var. Adana’da çok başarılı bir miting yaptık, karalamaya çalışıyorlar. Ergenekon’da, Balyoz’da ortaya koyduğumuz tavrı herkes biliyor. Bugün ismini söylediklerim o gün beni eleştiriyordu. Bugün bizi FETÖ ile bir araya getirmeye çalışanlara güler geçerim. Ben bilmiyor muyum, o gazeteciler geçmişte ne yaptı? Ben ‘Balyoz kumpastır’ derken, onların beni eleştirdiklerini bilmiyor muyum? Bu insanlar AKP’nin değirmenine su taşıyorlardı, AKP ile işbirliği yapıyorlardı. Ben o zaman da hukuku ve demokrasiyi savunuyordum. Biz hiçbir gazetecinin yazdıklarından dolayı tutuklanmasını kabul etmeyiz. Taksim’de onur konuğu kimlerdi?

"AKP kendisine baksın"

"AKP’nin bu süreçte sağdan soldan yeni işbirlikçileri var. AKP önce kendine baksın. Dün FETÖ’yü büyütenler, bugün farklı grupları büyütüyor. CHP’nin cemaatle işi olmaz. Yamamaya çalışıyorlar, yamayamazlar. Sen büyüttün bunları.”