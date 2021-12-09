Kılıçdaroğlu: Gelmedik, sofranıza oturmadık, dertlerinizi dinlemedik, Şanlıurfa’ya helalleşmeye geldim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın geçmişte CHP'nin kalesi sayıldığını belirterek, "Gelmedik, sofranıza oturmadık, dertlerinizi dinlemedik, Şanlıurfa’ya helalleşmeye geldim" dedi.

Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’da Muhtarlar, STK ve Meslek Odaları Temsilcileri Buluşması'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, “Benim Şanlıurfa’ya bir sözüm olsa. Yerel yönetimler geldiğinde, bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Aynı zamanda elektrikten de kazanacak. 2,5 milyonluk araziyi güneş tarlalarıyla donatacağız. Kanal İstanbul mu yoksa güneş enerjisiyle tarımı Orta Doğu’nun merkezi haline getirmek mi çok önemli? Milyonlarca kişinin iş bulduğu ortam mı güzeldir yoksa bütün parayı bir kanala harcamak mı daha güzeldir?Güneş tarlaları ne demek biliyor musunuz? " dedi.

"Bizim dış güçler diye şikâyet etmeye hakkımız yok"

Kılıçdaroğlu, "Bizim dış güçler diye şikâyet etmeye hakkımız yoktur, kardeşim sen önce kendine bak. Sen üretirsen güçlü olursun, kimsenin önünde diz çökmezsin. Ekonomin güçlüyse korkmayacaksın. Bizim ekonomimiz neden güçsüz? Her alanda yetişmiş insanımız var. Her şeyin en iyisini bulmak mümkün. Eksiğimiz iyi politikacı. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. İnsanların ihtiyaçları sınırsızdır, kaynaklar sınırlıdır. Benim kaynağım bu kadar, bu kaynağı öncelikle olarak nereye harcayacağım bunun planlamasını yaparsınız. Pandemi döneminde esnaf ve çiftçi çok büyük sıkıntı çekti. Bir çiftçi borcunu ödemedi diye hapse atılır mı? Çiftçinin traktörüne haciz uyguluyorsunuz, bu adam nasıl tarlayı sürecek. Sosyal devleti yeniden ayağa kaldıracağız. Kimin faizini indirdiniz? Çiftçi, esnaf yararlanmadı.Faiz konusunda ciddi bir mücadele yapacaksın, Londra’daki tefecilerden borç para almayacaksın." diye konuştu.

"Kendi enflasyonumuza ek bir de AB’nin ve ABD’nin enflasyonunu da sırtımıza aldık"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Biz kendi enflasyonumuza ek bir de AB’nin ve ABD’nin enflasyonunu da sırtımıza aldık. Allah’ın izniyle bunun tamamı tereyağından kıl çeker gibi çekeceğim, kurtaracağım Türkiye’yi, kurtaracağız. 84 milyonu Londra’daki bir avuç tefeciye mahkum etmek bize yakışmaz. Oradan çekip çıkaracağız. Yeni bir siyaset anlayışını getirmek zorundayız. Çiftçiye mazotu yata kaç liradan veriyorsan aynı fiyattan vereceksin. Çİftçi üretiyor ya. Tarım stratejik sektördür.

"Gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız"

Gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız, dünyanın parasını vereceğiz buğdayı getireceğiz. Bizim bereketli topraklarımız varken bunların büyük kısmı ekilmeyecek. Çiftçi nasıl ekecek bunu? Esnaflar kendilerini sahipsiz hissediyor. Bir esnaf bakanlığı kurulmalı.

"Şanlıurfa CHP’nin kalesi olarak görülürdü, bir milletvekili çıkarabiliyorsak bunun ayıbı bize ait"

Şanlıurfa’nın 13 milletvekili var, son seçimlerde bir milletvekili verdiniz teşekkür ederiz. Geçmişte Şanlıurfa CHP’nin kalesi olarak görülürdü, bir milletvekili çıkarabiliyorsak bunun ayıbı bize ait. Sizlerle helalleşmeye geldim.

Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı içmedik, derdinizi dinlemedik, caddelerde sokaklarda gezmedik, güzel türkülerinizi dinlemedik. Ankara’da oturduk, nutuklar attık, niye bize oy vermiyorsunuz dedik, niye versin ki? Kabahat bizim, Şanlıurfa’ya helalleşmeye geldim.

"Emine Şenyaşar, 'adalet' diyor"

Hatayı kabul etmek erdemdir, eksiği kabul etmek erdemdir. Yeni bir yol haritası çizmek zorundayız. Adaleti getirmek zorundayız. Eşini ve iki çocuğunu kaybeden Emine Şenyaşar’ı ziyaret ettim. Kadıncağız Türkçe bilmiyor. İkinci görüşmemiz bu. Bu anne biliyor eşi ve iki çocuğu gelmeyecek ama adalet istiyor. Elinde bir kâğıt var üstünde adalet yazıyor. Adaleti savunmak kadar değerli bir şey yoktur. O nedenle devleti dini adalettir demiştir Hz. Ali. Devlet adaletle, ahlakla yürür.